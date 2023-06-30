Цель – повышение престижа рабочих профессий. Как прошёл конкурс «Минский мастер – 2023»?

Новости Беларуси. По итогам конкурса «Минский мастер – 2023» выбрали лучшего столичного озеленителя. Ею стала Нина Ковалева из «Зеленстроя» Партизанского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Конкурс проходил в три этапа. Сначала проверка знаний по подготовке посадочных ям, внесению удобрений и уходу за саженцами. Затем в парке Горького озеленители должны были создать цветочную композицию на детскую тематику. На это отводилось два часа. По условиям конкурса, можно было использовать летние и многолетние цветы, а также строительные материалы, а после – творческая защита проектов.

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя»:

Девять участников от каждого административного района Минска и от управления «Центр» – УП «Минскзеленстрой». То есть 10 участников, первое место – это «Зеленстрой» Партизанского района со своей композицией «Цветочный город». Второе место – московский «Зеленстрой». Композиция под названием «Сладких снов». И третье место – управление «Центр» – УП «Минскзеленстрой» с композицией «Зайка на поляне».