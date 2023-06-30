«Настоящий храм правосудия». В Крупках открыли новое здание районного суда

Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Минской области по традиции открываются важные объекты. Новое здание районного суда торжественно ввели в эксплуатацию в Крупках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оно разместилось на улице Мира.

Объект соответствует всем современным стандартам и оснащен по последнему слову техники. Установлено оборудование для аудио- и видеофиксации, есть видео-конференц-связь. Здесь предусмотрено два зала заседаний на 20 и 40 мест. Также оборудованы помещения для совещаний и комната для свидетелей. Есть и конвойное отделение и помещения для временного содержания находящихся под стражей. Благоустроили и прилагающую территорию. Предусмотрен также гараж для техники.

Фото: Telegram-канал Верховного Суда Беларуси

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:

Можем на удаленном доступе в режиме онлайн допрашивать стороны, допрашивать свидетелей, допрашивать обвиняемых, которые находятся под стражей в следственных изоляторах. То есть это уже экономия, экономное правосудие, современное правосудие. К этому мы стремимся, оборудовать такие здания. Мы делаем все, чтобы здание отвечало современным всем требованиям.

Любовь Сивакова, председатель Суда Крупского района:

Здание очень красивое, современное, комфортное, светлое. Составляет 1 017 квадратных метров. В данном здании предусмотрено все для защиты прав и интересов наших граждан. Это действительно для нас настоящий храм правосудия.