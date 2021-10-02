Я шёл и повторял имена своих детей. Как белорус покорил вершину Эльбруса – наивысшую точку Европы?

Новости Беларуси. Для студентов он Андрей Николаевич, для самых близких людей – любимый папа и муж, а в альпинистской тусовке – один из покорителей вершины пятитысячника. Этим летом историк Андрей Максимчик поднялся на самую высокую точку Союзного государства с флагом БГУ. Как это было, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Андрей Максимчик, доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета БГУ:

Везде пишут, что это высшая точка России, но на самом деле это высшая точка Европы. Что интересно, уроженец Беларуси, был известный ученый Болеслав Игнатьевич Статковский, доказал, что Монблан, который считается высшей точкой в Европе, – это не самая высокая гора, потому что Эльбрус географически попадает в Европу, и он значительно выше Монблана. Поэтому это высшая точка Европы. Там теперь есть флаг БГУ, надеюсь, что мне будут поручать этот флаг еще по другим точкам – Казбек, Арарат. Все кавказские вершины должны быть исхожены мной. Это как минимум такая программа на ближайшие пять лет.

До этого ему покорился Домбай в Карачаево-Черкесии, но трех с небольшим километров оказалось недостаточно. Белоруса манили серьезные вершины. Андрей Максимчик:

2021-й стал для меня годом внутренних открытий. Я остановил свой выбор на Эльбрусе, хотя в глубине это была очень давняя мечта. Я историк, занимаюсь историей Кавказа, и хотелось заниматься этим регионом не только по книгам, но и походить, посмотреть на природу, людей, традиции, обычаи. Этим летом мне удалось осуществить свою маленькую мечту. На самом деле горы оказались очень коварными.

И дело тут даже не в пронизывающем ветре и -20. Горы затягивают. Хоть раз увидев те пейзажи, которые открываются с захватывающей высоты, вы уже не сможете остановиться, уверен Андрей Максимчик. При этом «бывалые» предупреждают: если вы думаете, что для похода в горы достаточно собрать рюкзак, снаряжение и энную сумму денег, то очень ошибаетесь. Гораздо важнее физическая форма. И начинать подготовку лучше задолго до восхождения.

Андрей Максимчик:

Подготовка к горам в любом случае нужна, хотя Эльбрус не относится к категории сложного подъема. Там он постепенный, плавный. Подготовка велась где-то с мая, причем довольно интенсивная. За это спасибо моему тренеру по кикбоксингу. Как профессиональный тренер он подготовил и физический комплекс упражнений, и сказал, как нужно правильно совершать пробежки – на низком пульсе, небыстро. И я втянулся, мне понравилось. Несмотря на легкий подъем, горы очень капризные в плане того, что не прощают того, кто просто захочет прогуляться и совершить этот наскок на гору. Так или иначе, даже несмотря на физическую подготовку, в первую очередь, это трудно из-за дефицита кислорода. Сразу начинает побаливать голова, слабость в теле, но есть цель. Надо ее достигнуть, и она интересна не тем, что ты уже на вершине, а в момент постепенного подъема нравится сам процесс.

Эльбрус входит в число семи вершин мира. Разгар туристического сезона – лето. Как правило, в группу входит 8-9 человек, готовых к приключениям. Андрей Максимчик:

У нас получилась такая сборная солянка. Мы до приезда на место сбора друг друга не знали. Был еще из Минска хороший друг, товарищ. Погода шикарная, +25, пейзажи, горы. Мы ехали по этому серпантину. Пока из Минеральных Вод добрались до пункта назначения. Познакомились с гидом. Гид тоже живет в Минске. Получилось 50/50 – белорусско-российская команда. Приехали ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, и мы все, объединенные одной целью, сразу сдружились. Акклиматизация и пробные пешие походы на разную высоту – первые шаги к восхождению на Эльбрус. Второй ступенькой стала высота в 3 700 метров. Именно отсюда на рассвете восемь отважных альпинистов отправились на штурм кавказского Монблана.

Андрей Максимчик:

Когда уже сказали «все, поднимаемся», я такой довольный подскочил, потому что уже надоело лежать. Я не хотел никого будить. Начался этот сбор. Это одежда в три слоя – термобелье, одни штаны, потом непромокаемые, столько же курток, перчатки, варежки. Одевались как профессиональные полярники, потому что по прогнозам на вершине было -19 и в этот день дул сильный ветер. Это напоминало какой-то выход в открытый космос. Но вот «высокая гора» – а именно так переводится название Эльбруса – поддается далеко не каждому. Что же придавало белорусу сил?

Андрей Максимчик:

Крайне важно подняться на Эльбрус в первой половине дня, потому что погода очень быстро меняется. И таким гуськом, не спеша, я шел. Как сейчас помню, и повторял имена своих детей. У меня было «Гоша, Ваня, Рома. Гоша, Ваня, Рома». Это меня подбадривало, потому что ранее гид говорил, что каждый по-своему начинает разговаривать с горой, просить, чтобы пустила. А я думаю, изберу для себя такую стратегию, и это будет постоянно меня мобилизировать. Внутренний ресурс важно рассчитывать очень точно. Ведь на гору нужно не только подняться, но и спуститься с нее.

Андрей Максимчик:

Самое приятное, конечно, это был восход солнца. Уже прилично промерзнув. Борода у меня покрылась огромным инеем, замерзли руки, несмотря на то, что там двое перчаток, появление солнца начало постепенно согревать, и открывались пейзажи. Уже хочется повернуть голову, посмотреть по сторонам, ты чувствуешь, что ты выше облаков. Вершин еще не видишь и продолжаешь идти. Но на каких-то этапах мы просто останавливались, отдыхали. Мы всегда были поражены тем, что есть соревнования. Которые проводятся на Эльбрусе, то есть это забег на гору, и люди справляются за три часа 26 минут, а мы шли 6 часов 600 метров.

И обратная дорога не намного легче. Самыми сложными стали последние 10 метров до вершины. Через каждые пять шагов приходилось отдыхать, стоя на коленях. Но Эльбрус все-таки услышал мольбы туристов и дал возможность растянуть на самой высокой точке флаг ведущего вуза страны. Андрей Максимчик:

Поднялись мы, я удивлен был. На самой вершине, 5 642 метра, стоят лошади. Две лошади, два всадника. Это, скорее всего, какие-то местные горячие головы. Когда стоит лошадь прямо на вершине, это непонятное ощущение – что они здесь делают?

Альпинисты попробовали на вкус не только победу над горой, но и хычин с сыром и творогом, настоящие шашлыки из баранины, а еще увидели красоты Приэльбрусья – поляну Азау, знаменитый водопад и горячие источники.