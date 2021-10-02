Что предстоит улучшить на велодорожках и лыжероллерных трассах Минска? Рассказали в Мингорисполкоме

В студии программы «Большой город» на СТВ заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Екатерина Забенько, ведущая:

Вы в этом году открывали велосезон, закрывали, хотя я не уверена, что для себя вы его закрыли. В день без автомобилей тоже был масштабный велопробег с вашими коллегами из Мингорисполкома, коммунальных служб, районных администраций. Собрали всех и подтянули к этому делу. Я думаю, что не без удовольствия люди в этом участвуют. Чего сегодня не хватает велосипедистам?

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Велосипедистам хватает всего. Нужно только желание. Мы каждый год утверждаем определенные планы. В каждом районе, администрации утверждается программа благоустройства, в которой в том числе есть и этот раздел. Этому направлению нами уделяется много внимания. Уверен, что минчане оценили работу, которую мы сделали в этом году. Они увидели, сколько появилось новой зеленой разметки, сколько комплексных работ мы выполнили по перекресткам. Это делается как для безопасности, так и для комфорта. Предела совершенству нет, как я понимаю и вижу это. Для себя мы видим, что работа должна вестись планово, постепенно. Работы много, поэтому намерены ее продолжить, чтобы не только на главных улицах были условия, но и на каркасных, второстепенных были созданы отличные условия для комфортного проезда на велосипеде. Екатерина Забенько:

Все веломаршруты в городе вы проехали самостоятельно и даже не один раз. Но вы также пользуетесь и непопулярными маршрутами для велосипедистов, потому что часто ездите на двухколесном транспорте, чтобы переехать из дома на работу или по делам, где это возможно. Вам комфортно в городе на велосипеде? Александр Дорохович:

Мне комфортно.

Екатерина Забенько:

Потому что вы профессионал и постоянно ездите на велосипеде или потому что хорошо знаете маршруты? Или действительно все в порядке, и вы объективно можете об этом сказать? Александр Дорохович:

Могу сказать, что мне комфортно, но что в городе все в порядке с этой инфраструктурой – естественно, нет. Когда я проезжаю на велосипеде, тоже фотографирую определенные места и на следующий день даю поручения, где необходимо что-то изменить. И делаю себе заметку, что необходимо спланировать на следующий год. Есть работы, которые можно выполнить сегодня и сейчас, а есть, которые требуют достаточно длительной проработки. Сказать. Что в городе все хорошо для велосипеда, – нет. Еще многое предстоит сделать, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Но сделано уже достаточно много, чтобы проехать из любой точки на велосипеде без проблем.

Екатерина Забенько:

Нужно брать пример и пересаживаться на двухколесный транспорт, потому что это и экологично, и для здоровья полезно. Получаешь столько позитивных эмоций, когда передвигаешься на велосипеде по Минску. Александр Дорохович:

У нас ведь работа не только с инфраструктурой. Мы активно работаем с прокатными компаниями, они нас слышат, слушают. Мы в этом году уже сделали разметку порядка 400 мест, где можно оставить велосипед и взять его, чтобы они не валялись где угодно. То есть мы работаем комплексно. Не только по понижению борта и перекресткам, но и с Госавтоинспекцией. Наша ГАИ очень активно работает в этом направлении. И, конечно, когда нам минчане что-то подсказывают, лишним никогда не бывает. Мы слышим, слушаем и дальше будем продолжить эту работу. Екатерина Забенько:

Вы рассказали, что в этом году будут подведены итоги конкурса на лучший велогараж, что тоже способствует развитию велодвижения в Минске. Еще чуть-чуть, и мы перейдем на лыжероллерные трассы. Какие планы по благоустройству этих территорий в этом году? Насколько достаточно там организован прокат, инфраструктура?