«Земля очищается». Чем сегодня занимаются на заражённых территориях белорусские радиобиологи?

Новости Беларуси. Меньше двух недель до скорбной даты, разделившей жизнь миллионов белорусов на до и после, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые данные, которые мы получаем, на самом деле расширяют представления в современной радиобиологии.

Александр Добриян, корреспондент:

За каждым таким стендом годы работы. В этих стенах вот уже три с половиной десятилетия ученые работают для того, чтобы ответить на один-единственный вопрос: как жить после Чернобыля?

У этого ключевого вопроса миллион подвопросов. И на многие из них белорусские ученые уже, оказывается, нашли ответы. Но и жизнь не стоит на месте.