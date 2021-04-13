«Земля очищается». Чем сегодня занимаются на заражённых территориях белорусские радиобиологи?

Новости Беларуси. Меньше двух недель до скорбной даты, разделившей жизнь миллионов белорусов на до и после, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Меньше двух недель до скорбной даты, разделившей жизнь миллионов белорусов на до и после, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в пострадавших регионах наблюдается настоящее паломничество журналистов.
Новые данные, которые мы получаем, на самом деле расширяют представления в современной радиобиологии.
Белорусских блогеров пригласили в тур по территориям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Что им показывали?
Институт радиобиологии Национальной академии наук – первая остановка в «чернобыльском» маршруте блогеров.
Александр Добриян, корреспондент:
За каждым таким стендом годы работы. В этих стенах вот уже три с половиной десятилетия ученые работают для того, чтобы ответить на один-единственный вопрос: как жить после Чернобыля?
У этого ключевого вопроса миллион подвопросов. И на многие из них белорусские ученые уже, оказывается, нашли ответы. Но и жизнь не стоит на месте.
Александр Никитин, заместитель директора Института радиобиологии НАН Беларуси:
Каждый год появляются новые задачи, и в методическом плане – измерение радионуклидов в каких-то новых объектах. Сегодня такая большая задача – возвращение земель, которые ранее были отчуждены, обратно в оборот. Радионуклиды распадаются, это естественный процесс, земля очищается естественным образом, и эти земли можно использовать снова. Как это делать через 35 лет после того, как человек ушел с этой территории, – это новая задача.
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