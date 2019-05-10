«Зелёную травку взрыхлили, дорожку подняли, за собой ничего не убрали» Жители домов на Машерова и Пугачёвской жалуются на строителей

Жители одного из столичных дворов не желают ни дня мириться со стихийной стройкой. Вверх дном! Возмущённая жительница этого двора по проспекту Машерова позвонила на «горячую» линию СТВ.

Валентина уверяет: 2 месяца назад её образцовый двор в центре столицы превратился в эпицентр настоящего хаоса! Мир и покой нарушила стройка, которая развернулась под окнами дома, рассказали в программе «Добро пожаловаться» .

Валентина Клещик: Работы велись и ведутся ветеринарным центром. Лежал асфальт, всё было убрано, в достаточно приличном состоянии. Не было пыли, не было грязи.

По словам женщины, она живёт в этом доме больше трёх десятков лет, и такого бардака она и припомнить не может. Больше всего женщину возмущает то, что под каток пошли все усилия жильцов по благоустройству родного двора.

Валентина Клещик:

Была нормальная пешеходная дорожка к детской площадке. Тяжёлая техника нам изуродовала в этом месте асфальт, с той стороны, и там дорожка к детской площадке тоже разрыта.

Жильцы сетуют – разваленный тротуар, испорченная детская площадка и пострадавшие деревья – уже повод бить в набат!