«Зелёную травку взрыхлили, дорожку подняли, за собой ничего не убрали» Жители домов на Машерова и Пугачёвской жалуются на строителей

Жители одного из столичных дворов не желают ни дня мириться со стихийной стройкой. Вверх дном! Возмущённая жительница этого двора по проспекту Машерова позвонила на «горячую» линию СТВ.
Жители одного из столичных дворов не желают ни дня мириться со стихийной стройкой. Вверх дном! Возмущённая жительница этого двора по проспекту Машерова позвонила на «горячую» линию СТВ.
Валентина уверяет: 2 месяца назад её образцовый двор в центре столицы превратился в эпицентр настоящего хаоса! Мир и покой нарушила стройка, которая развернулась под окнами дома, рассказали в программе «Добро пожаловаться».
Валентина Клещик:
Работы велись и ведутся ветеринарным центром. Лежал асфальт, всё было убрано, в достаточно приличном состоянии. Не было пыли, не было грязи.
По словам женщины, она живёт в этом доме больше трёх десятков лет, и такого бардака она и припомнить не может. Больше всего женщину возмущает то, что под каток пошли все усилия жильцов по благоустройству родного двора.
Валентина Клещик:
Была нормальная пешеходная дорожка к детской площадке. Тяжёлая техника нам изуродовала в этом месте асфальт, с той стороны, и там дорожка к детской площадке тоже разрыта.
Жильцы сетуют – разваленный тротуар, испорченная детская площадка и пострадавшие деревья – уже повод бить в набат!
Лариса:
Перерыли всё, зелёную травку взрыхлили, дорожку подняли. Песочницу детскую подняли, за собой ничего не убрали. В каком состоянии песочница, как она закреплена? Мы считаем, что детям в данный момент небезопасно находиться на площадке.
Устранить проблему захламленного двора жители дома пытались своими силами, но все без толку.
Валентина Клещик:
Вместо зелёной зоны валялись камни. Мы их использовали по назначению, сделали «альпийскую горку», огородили клумбу – красота! По мере возможности восстанавливали зелёную зону. На той территории я сама лично носила грунт, покупала травку, и восстановили зелёную зону, но в течение трёх недель её всю затоптали машины.
Жильцы неоднократно писали жалобы в ЖКХ района, но конкретную дату окончания стройки им не смогли назвать. Коммунальщики уверяют: они уже начали работы по благоустройству, а жители не спешат отметить их старания.
Татьяна Войдак, ведущий инженер сектора технадзора отдела благоустройства и санитарного содержания КУП «ЖКХ Советского района г. Минска»:
На придомовой территории жилых домов Пугачёвская, 7 и пр. Машерова, 14 подрядной организацией ООО «Еврокан» с февраля выполнялись работы по перекладке кабеля от районной подстанции к административному зданию ветеринарной клиники по ул. Красная, 19а. В настоящее время места проведения раскопок закрыты, но не восстановлено порушенное благоустройство. В адрес заказчика – в Белорусский государственный ветеринарный центр нашей организацией направлено письмо на ускорение работ по выполнению работ по порушенному благоустройству. Срок окончания работ – 20-ые числа мая 2019 года.
Прораб стройки, услышав про бесконечные жалобы жильцов, разводит руками – проблема высосана из пальца! Людям, действительно, пришлось потерпеть временные неудобства, но разве это повод поднимать бучу?
Вадим Паплёвка, прораб СУ №25 ОАО «Минскпромстрой»:
Дорожное покрытие будет восстановлено до 15 мая. Все остальные работы, которые связаны с восстановлением и озеленением уже выполнены – чернозём засыпан и засеяна трава.