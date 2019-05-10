Билеты на аттракционы в двух минских парках можно купить онлайн. А скоро – и при помощи QR-кода

Крылатые качели и Минск, как на ладони! В городе начался сезон аттракционов! Рассказываем в программе «Минск и минчане» о нововведениях в этом году.

Любовь к развлекательным паркам пришла из Дании. Поговаривают, некая девушка прогуливалась в Королевском оленьем сквере и обнаружила целебный родник, к которому начали съезжаться люди из разных концов света и устраивать там места отдыха. Вскоре именно здесь открылся первый в мире парк под названием «Баккен», который и стал родоначальником развлекательных центров.

Сегодня парками аттракционов никого не удивишь, но до сих пор это излюбленное место отдыха как для детей, так и для взрослых. Для минчан свои двери они распахнули, по традиции, в конце апреля.

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

В этом году все аттракционы, которые были заявлены, они все свою работу продолжили. В течение сезона в парке им. Челюскинцев появится новая детская площадка – в настоящее время идёт строительство. Это будет детская площадка, на которой будет размещен батутный комплекс и многоуровневый детский лабиринт.

Сезон аттракционов только начался, а в парках уже ажиотаж. В этом году из-за по-настоящему летней погоды карусели заработали на несколько недель раньше. Обновлённые скверы и отреставрированные аттракционы ждут посетителей в будние дни с 11 утра до 9 вечера, а в выходные – до 22.00.

Александр Буйницкий, инженер-механик Парка культуры и отдыха им. Челюскинцев:

Погода способствует посещаемости людьми парков. Мы на сто процентов готовы и ждём всё большего количества людей. В этом году у нас получилось немножко раньше пройти аттестацию и проверить все аттракционы. По большей части детские новые аттракционы появились – до 14 лет.

Современные технологии добрались и до столичных скверов. Вместе с обновлёнными парками ввели и новую систему оплаты. Это значит, что совсем скоро очереди у окошек останутся в прошлом.

Владимир Бабивский:

В этом году нами внедрена платёжная пропускная система. Мы внедрили эту систему в двух городских парках: это Центральный детский парк имени М. Горького и аналогичная система установлена в Парке культуры и отдыха имени Челюскинцев. Внедрена возможность использования карты посетителя, на которую можно разместить желаемую сумму денег. Кроме этого, предусмотрена техническая возможность приобретения билетов онлайн, через Интернет с сайта.

За оставшиеся непотраченные деньги можно не переживать: всё возвращается в одно лишь касание. Владимир Бабивский:

Нужно будет предъявить карту и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Нововведение поможет справиться с потоком туристов и во время II Европейских игр. Но на этом «ноу-хау» не заканчиваются: совсем скоро на аттракционах разместятся QR-коды, по которым будет проходить переадресация в платёжную систему – билет на карусель можно будет купить через привычные для всех мессенджеры!