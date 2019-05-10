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«Мужчинам нужно через это пройти». В Витебске торжественно уволили в запас десантников

10 мая 2019 11:01
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Новости Беларуси. В Витебске 10 мая более 500 десантников увольняются в запас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, прощание с боевыми знамёнами 103-й воздушно-десантной бригады прошло у Вечного огня на площади Победы.

«Мужчинам нужно через это пройти». В Витебске торжественно уволили в запас десантников-1

«Мужчинам нужно через это пройти». В Витебске торжественно уволили в запас десантников-3

Лучшим у памятника воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам вручили грамоты и ценные подарки. Ещё раз взглянуть на настоящих мужчин и обнять своих сыновей пришли родители. Службу в прославленной бригаде эти ребята запомнят на всю жизнь.

«Мужчинам нужно через это пройти». В Витебске торжественно уволили в запас десантников-6

Алексей Лычёв, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Ты начинаешь осознавать ценности, реальные жизненные ценности, которые будут у тебя на гражданской жизни. Ценишь родителей. Также находишь новых друзей, товарищей, которые поддержат в трудную минуту.

«Мужчинам нужно через это пройти». В Витебске торжественно уволили в запас десантников-9

Эдуард Кашин, отец военнослужащего:
Настоящим мужчинам нужно через это пройти.

«Мужчинам нужно через это пройти». В Витебске торжественно уволили в запас десантников-12

Артём Кашин, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Эмоции счастья, что я скоро буду дома, в кругу родных и близких, которые меня все это время ждали и поддерживали всю службу.

«Мужчинам нужно через это пройти». В Витебске торжественно уволили в запас десантников-15

Витебские десантники в 2019 году в очередной раз признаны лучшими в стране. В арсенале – участие в знаковых для Беларуси торжествах, высокие результаты в нескольких международных учениях за пределами страны, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

«Мужчинам нужно через это пройти». В Витебске торжественно уволили в запас десантников-18

Денис Кравцов, заместитель командира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Наши солдаты показали высокие навыки и умения. Они овладели новой техникой, которая прибыла в подразделения бригады. Мы как командиры и их начальники гордимся нашими военнослужащими, которые достойно выполнили свой воинский долг.

«Мужчинам нужно через это пройти». В Витебске торжественно уволили в запас десантников-21

Первых военнослужащих уволят в запас уже в ближайший понедельник. На смену им придут новобранцы.

# Армия Беларуси # общество # Алексей Лычёв # Эдуард Кашин # Артём Кашин # Денис Кравцов # Фотофакт

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