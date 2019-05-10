«Мужчинам нужно через это пройти». В Витебске торжественно уволили в запас десантников

Новости Беларуси. В Витебске 10 мая более 500 десантников увольняются в запас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, прощание с боевыми знамёнами 103-й воздушно-десантной бригады прошло у Вечного огня на площади Победы.

Лучшим у памятника воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам вручили грамоты и ценные подарки. Ещё раз взглянуть на настоящих мужчин и обнять своих сыновей пришли родители. Службу в прославленной бригаде эти ребята запомнят на всю жизнь.

Алексей Лычёв, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Ты начинаешь осознавать ценности, реальные жизненные ценности, которые будут у тебя на гражданской жизни. Ценишь родителей. Также находишь новых друзей, товарищей, которые поддержат в трудную минуту.

Эдуард Кашин, отец военнослужащего:

Настоящим мужчинам нужно через это пройти.

Артём Кашин, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Эмоции счастья, что я скоро буду дома, в кругу родных и близких, которые меня все это время ждали и поддерживали всю службу.

Витебские десантники в 2019 году в очередной раз признаны лучшими в стране. В арсенале – участие в знаковых для Беларуси торжествах, высокие результаты в нескольких международных учениях за пределами страны, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Денис Кравцов, заместитель командира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Наши солдаты показали высокие навыки и умения. Они овладели новой техникой, которая прибыла в подразделения бригады. Мы как командиры и их начальники гордимся нашими военнослужащими, которые достойно выполнили свой воинский долг.