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Поставили столбы, а свет не включили: кто отвечает за освещение улиц около новостроек?

10 мая 2019 11:00
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Зритель программы «Большой город» спрашивает: «На улице Колесникова построили хорошую пешеходную дорожку. Установили новые столбы, но они почему-то не горят. Причём, уже давно. Почему?» Мы адресовали этот вопрос директору УП «Мингорсвет».

Поставили столбы, а свет не включили: кто отвечает за освещение улиц около новостроек?-1

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
Речь идёт о новостройке. Такие случаи бывают. Одна из причин – это недобросовестное отношение строителей к своим обязанностям. Это примерно на 90%. Я не говорю про всех строителей. Я говорю в данном случае, возможно, про улицу Колесникова. Мы разберёмся, я услышал. Но скорее всего, это освещение не сдано на эксплуатацию после его устройства. Такие случаи в городе происходят.

# УП «Мингорсвет» # общество # Славомир Гриневич

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