Поставили столбы, а свет не включили: кто отвечает за освещение улиц около новостроек?

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

Речь идёт о новостройке. Такие случаи бывают. Одна из причин – это недобросовестное отношение строителей к своим обязанностям. Это примерно на 90%. Я не говорю про всех строителей. Я говорю в данном случае, возможно, про улицу Колесникова. Мы разберёмся, я услышал. Но скорее всего, это освещение не сдано на эксплуатацию после его устройства. Такие случаи в городе происходят.