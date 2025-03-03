Зеленский в «Москве» – это поселение по Фрейду или историческая справедливость? Комментарий Елфимова

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Зеленский уже в «Москве». Вы спросите: уже там? Как?! В наручниках? На цепи?! И проведут ли Зеленского по улицам Москвы, как когда-то 80 лет назад водили пленных немцев? Они ведь тоже, как и Зеленский, мечтали пройтись по Москве – вот и прошлись!

Нет, его пока не привезли в Москву, но он сам туда поселился. Это можно назвать поселением по Фрейду. Или «чует кошка, чье мясо съела...» Известно, Зеленский очень хотел, чтобы его пригласили в Садовскую Аравию, в Эр-Рияд, где проходили первые за пять лет переговоры русских и американцев. Он очень бы хотел, чтобы Лавров и Рубио о нем не забыли. А потому топтался буквально на пороге, прилетел в Турцию, откуда до Эр-Рияда всего-то три часа лету. Мол, только позовите, и я тут как тут. Но его все не звали. А он терял терпение, понимая, что именно сейчас в Эр-Рияде решают его судьбу Лавров и Рубио.

Зеленского просто не позвали, да и только. Проигнорировали. Тогда он прилетел еще ближе – в ОАЭ. И вот тут он совершил поселение по Фрейду! Он поселился в Москве! Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал сообщение о том, что Владимира Зеленского и его супругу Елену во время визита в ОАЭ поселили в дубайский отель «Москва». «Пропустили, бывает», – попытался съязвить Олейник. Он объяснил, что, вероятно, команда Зеленского дала сбой, проплатила номера – и не только для него, а для всех сопровождающих – и что-либо менять было уже поздно.