Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Зеленский уже в «Москве». Вы спросите: уже там? Как?! В наручниках? На цепи?! И проведут ли Зеленского по улицам Москвы, как когда-то 80 лет назад водили пленных немцев? Они ведь тоже, как и Зеленский, мечтали пройтись по Москве – вот и прошлись!
Нет, его пока не привезли в Москву, но он сам туда поселился. Это можно назвать поселением по Фрейду. Или «чует кошка, чье мясо съела...» Известно, Зеленский очень хотел, чтобы его пригласили в Садовскую Аравию, в Эр-Рияд, где проходили первые за пять лет переговоры русских и американцев. Он очень бы хотел, чтобы Лавров и Рубио о нем не забыли. А потому топтался буквально на пороге, прилетел в Турцию, откуда до Эр-Рияда всего-то три часа лету. Мол, только позовите, и я тут как тут. Но его все не звали. А он терял терпение, понимая, что именно сейчас в Эр-Рияде решают его судьбу Лавров и Рубио.
Зеленского просто не позвали, да и только. Проигнорировали. Тогда он прилетел еще ближе – в ОАЭ. И вот тут он совершил поселение по Фрейду! Он поселился в Москве! Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал сообщение о том, что Владимира Зеленского и его супругу Елену во время визита в ОАЭ поселили в дубайский отель «Москва». «Пропустили, бывает», – попытался съязвить Олейник. Он объяснил, что, вероятно, команда Зеленского дала сбой, проплатила номера – и не только для него, а для всех сопровождающих – и что-либо менять было уже поздно.
Вадим Елфимов:
Любопытно, что «порочащий» просроченного президента Украины и уже поэтому сверхсекретный факт, мол, тот нашел приют «у ворога», слила в сети сама его супруга. Быть может, не желая того – обыкновенное женское тщеславие подвело. Все прояснилось после публикации в интернете фоток от Елены Зеленской. Вот вам, пани, и селфи! Она опубликовала интерьер переговорной комнаты отеля, не указав название гостиницы. Однако журналисты по этой фотографии определили, что речь идет именно о Moscow Hotel.
Добро пожаловать в Москву, пан Зеленский! И никакой Париж в качестве пристанища в скорой вашей эмиграции, который сулит вам New-York Post, вам не нужен. Историческая справедливость, дедушка Фрейд и, наконец, закон требуют вашего присутствия именно в Москве. На публичном и справедливом суде. Дабы больше никому неповадно было повторять самую «большую» роль актера Зели!
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