От Солигорска до Мяделя – единый день приёма граждан проводят в 22 городах

Парламентарии продолжают взаимодействовать с населением, чтобы быть в курсе обстановки в различных регионах, знать о тех или иных проблемных вопросах, которые волнуют людей, и, конечно, содействовать их разрешению. 3 марта сенаторы проводят единый день приема граждан в Минской области. Они работают в 22 городах. Охвачена вся Минщина – от Солигорска до Мяделя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задать можно любые вопросы, высказать пожелания и замечания – все будет учтено. Просьбу от жителей деревни Рудня Логойского района представителям власти озвучил Сергей Харевич. По их мнению, дорога в населенном пункте нуждается в ремонте. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности. Местные жители предлагают заасфальтировать опасный участок. Вопрос уже на контроле сенаторов – названы конкретные сроки его решения.

Сергей Харевич:

Пообещали нам к 20 марта предпринять меры в лучшую сторону. Я думаю, в дальнейшем дорога будет сделана. Тем более сейчас Год благоустройства. Президент же нам что сказал всем? Год благоустройства, надо помочь в деревнях, везде делать ремонт дорог. Ну вот, решили обратиться.

Эффективность и необходимость такой обратной связи доказана временем. За прошедший год Совет Республики рассмотрел порядка 8 000 обращений – на 200 больше, чем в 2023-м. Проведено свыше 700 личных приемов, 345 прямых телефонных линий и без малого 2 000 встреч с населением и трудовыми коллективами.