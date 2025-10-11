«Зелёная» миссия – по всей стране белорусы присоединились к посадке леса и озеленению

Сегодня в Беларуси прошел марафон по благоустройству – Единый день озеленения совпал со стартом республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!». Поэтому во всех уголках страны появились тысячи новых насаждений благодаря добровольцам, которые поддерживают эко-инициативы и, несмотря на выходной день, готовы ударно трудиться.

С таким девизом и бодрым настроением волонтеры вышли на делянки Василевичского лесхоза. Этой осенью здесь предстоит высадить 46 гектаров нового леса. Сергей Черненков в этом деле уже знаток – 9-й год поддерживает.

Сергей Черненков, заместитель директора филиала «Речицкие электрические сети»:

Почва мягкая, легко идет, поэтому можно даже посадить и больше, до 500 на одного человека. Приятно, когда проезжаешь мимо своих делянок, смотришь, как подрастают сосенки, радуется глаз новой зелени, что делается на благо восстановления наших лесных массивов.

Погода пасмурная, но самая благоприятная. Дожди хорошо увлажнили почву, значит, у растений больше шансов прижиться. Трудовой десант двигается по схеме: 8 рядов сосны и 2 березы. Так насаждения будут более устойчивыми к болезням и вредителям.