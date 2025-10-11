«Зелёная» миссия – по всей стране белорусы присоединились к посадке леса и озеленению
Сегодня в Беларуси прошел марафон по благоустройству – Единый день озеленения совпал со стартом республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!». Поэтому во всех уголках страны появились тысячи новых насаждений благодаря добровольцам, которые поддерживают эко-инициативы и, несмотря на выходной день, готовы ударно трудиться.
К ним присоединилась и Анна Корольчук.
Дай лесу новае жыццё!
С таким девизом и бодрым настроением волонтеры вышли на делянки Василевичского лесхоза. Этой осенью здесь предстоит высадить 46 гектаров нового леса. Сергей Черненков в этом деле уже знаток – 9-й год поддерживает.
Сергей Черненков, заместитель директора филиала «Речицкие электрические сети»:
Почва мягкая, легко идет, поэтому можно даже посадить и больше, до 500 на одного человека. Приятно, когда проезжаешь мимо своих делянок, смотришь, как подрастают сосенки, радуется глаз новой зелени, что делается на благо восстановления наших лесных массивов.
Погода пасмурная, но самая благоприятная. Дожди хорошо увлажнили почву, значит, у растений больше шансов прижиться. Трудовой десант двигается по схеме: 8 рядов сосны и 2 березы. Так насаждения будут более устойчивыми к болезням и вредителям.
Анна Корольчук, корреспондент:
Посадочный материал – однолетние сеянцы. Береза из местного василевичского питомника, сосна улучшенной селекции из Бобруйска. Полноценными деревьями они станут минимум через 30 лет.
Старт кампании по восстановлению белорусских лесов после буреломов ровно год назад в Шкловском районе дал лично Александр Лукашенко. С тех пор проект объединил более 50 тысяч белорусов.
Ирина Кацубо, жительница Гомеля:
Принимаю участие уже второй год активно, очень нравится, что я делаю вклад в развитие леса в нашей республике. Я очень надеюсь, что мои дети, когда вырастут, увидят, что их мама старалась, оценят и будут тоже делать свой вклад в развитие леса.
Игорь Дегтярик, генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
С каждым годом все больше и больше людей, постоянно участвуют госорганы в первых рядах, организации, население. Население идет семьями. Поэтому это уже праздник для нас. На осень 2025 года планируется посадить 1 650 гектаров лесных культур. Из них 900 гектаров – это на ветровально-буреломных лесосеках. Задача выполнимая.
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