В Риге не выше 9 градусов, в Афинах грозы – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру воздуха до +19. В Вене +17, без осадков. В Риме малооблачно и +25. В Мадриде столбики термометров покажут +23, без осадков.
В Софии переменная облачность и +17. В турецкой столице до +14. В Афинах +22, кратковременный дождь и грозы.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается дождь и +9. В Вильнюсе +10, также дождь. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +13, кратковременный дождь. +12 в Киеве, дождь. В столице России прогнозируется дождь и +10.
Дождь, мокрый снег, местами гололед – какой будет погода в Беларуси в середине октября?