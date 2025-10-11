В Риге не выше 9 градусов, в Афинах грозы – погода в Европе на неделю

«Световозвращатель спасает жизни!» – итоги акции по поиску нарушителей в Минской области

Пешеход уверен, что под светом фар его хорошо видно. Однако это не так. В темноте на проезжей части человек попадает в поле зрения автомобилиста примерно за 25-30 метров. Этого расстояния не хватает, чтобы успеть затормозить.