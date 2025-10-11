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В Риге не выше 9 градусов, в Афинах грозы – погода в Европе на неделю

11 октября 2025 17:15
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!

В Риге не выше 9 градусов, в Афинах грозы – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру воздуха до +19. В Вене +17, без осадков. В Риме малооблачно и +25. В Мадриде столбики термометров покажут +23, без осадков.

В Риге не выше 9 градусов, в Афинах грозы – погода в Европе на неделю-4

В Софии переменная облачность и +17. В турецкой столице до +14. В Афинах +22, кратковременный дождь и грозы.

В Риге не выше 9 градусов, в Афинах грозы – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается дождь и +9. В Вильнюсе +10, также дождь. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +13, кратковременный дождь. +12 в Киеве, дождь. В столице России прогнозируется дождь и +10.

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# Погода

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