Дождь, мокрый снег, местами гололёд – какой будет погода в Беларуси в середине октября

В Риге не выше 9 градусов, в Афинах грозы – погода в Европе на неделю.

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале предстоящей недели ожидается формирование обширного циклона, в результате чего погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и холодные воздушные массы арктического происхождения. В республике похолодает.

На большей части территории страны прогнозируются осадки. Дождь, возможен мокрый снег, ночью и утром местами слабый гололед, преобладающая температура воздуха ночью +1..+6. При прояснениях понижение до 0..-3. Максимальная температура воздуха днем от +3 до +12.

Вторжение холода будет сопровождать порывистый северный ветер. Во второй половине недели очередной североатлантический циклон обусловит неустойчивую с осадками в основном в виде дождя погоду. На юге Беларуси под влиянием роста атмосферного давления вероятность осадков уменьшится.

В ночные и утренние часы прогнозируется туман. Температура воздуха ночью в основном ожидается от +2 до +8, при прояснениях сохраняется вероятность слабых заморозков. Температура воздуха днем вновь может повыситься до +8..+15.

Подробный прогноз по областям страны: