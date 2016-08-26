Прямой эфир

«Здравствуй, школа!»: праздник для детей из многодетных и малообеспеченных семей провели в Могилеве

26 августа 2016 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В преддверии нового учебного года в Могилеве устроили праздник для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Организаторы подготовили ряд сюрпризов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детвору развлекали аниматоры, которые устроили веселое шоу. А затем ребята получили в качестве подарков школьные принадлежности – тетради, пеналы, карандаши, блоки для рисования и другие канцтовары собирались во время благотворительной акции «Здравствуй, школа!». А в завершение участники праздника посетили зоосад.

Никита Блинков:
На празднике нам подарили пазл и набор школьных принадлежностей. Было интересно: пират, пузыри, конкурсы всякие.

Лали Терешко, многодетная мама:
Для многодетных семей такая помощь всегда к месту. Собрать ребенка к школе очень тяжело, особенно когда их пять, а двое из них школьники и в садик нужно, и в школу.

# общество # Благотворительная акция

Другие новости рубрики

Все новости
100-летний юбилей отметил бывший мэр Минска Василий Шарапов
25 августа 2016 19:45

100-летний юбилей отметил бывший мэр Минска Василий Шарапов

Доступ игроманам в казино смогут ограничить их родственники через суд
25 августа 2016 17:31

Доступ игроманам в казино смогут ограничить их родственники через суд

Социальная ответственность сельхозпредприятий: после завершения работы на полях хозяйств комбайны идут в помощь сельчанам
25 августа 2016 17:25

Социальная ответственность сельхозпредприятий: после завершения работы на полях хозяйств комбайны идут в помощь сельчанам