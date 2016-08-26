«Здравствуй, школа!»: праздник для детей из многодетных и малообеспеченных семей провели в Могилеве

Новости Беларуси. В преддверии нового учебного года в Могилеве устроили праздник для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Организаторы подготовили ряд сюрпризов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детвору развлекали аниматоры, которые устроили веселое шоу. А затем ребята получили в качестве подарков школьные принадлежности – тетради, пеналы, карандаши, блоки для рисования и другие канцтовары собирались во время благотворительной акции «Здравствуй, школа!». А в завершение участники праздника посетили зоосад.

Никита Блинков:

На празднике нам подарили пазл и набор школьных принадлежностей. Было интересно: пират, пузыри, конкурсы всякие.

Лали Терешко, многодетная мама:

Для многодетных семей такая помощь всегда к месту. Собрать ребенка к школе очень тяжело, особенно когда их пять, а двое из них школьники и в садик нужно, и в школу.