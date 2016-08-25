Доступ игроманам в казино смогут ограничить их родственники через суд

Новости Беларуси. Ограничить доступ игроманам в казино теперь смогут их родственники через суд. Сегодня соответствующий указ подписал Президент. Работу над документом начали еще два года назад. Теперь остаётся выработать механизм подачи заявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, единый блэк-лист игроков в Беларуси появился в 2013 году, именно с тех пор физическое лицо может самостоятельно ограничивать себе доступ в казино. Срок запрета – от шести месяцев до трёх лет.

Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

И сыновья, и бабушки, и родители обращались с тем, что человек играет, проигрывает все денежные средства. Ставит в тяжёлое материальное положение как себя, так и близких родственников. Понятно, что с таким фактом мы не могли, не хотели мириться. Но это его право. Ограничить кого-либо в правах может только суд. Поэтому в данной ситуации мы начали проработку. Это позволит дальше продолжать работу по защите наших граждан от негативных моментов участия в азартных играх.