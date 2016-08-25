Социальная ответственность сельхозпредприятий: после завершения работы на полях хозяйств комбайны идут в помощь сельчанам

Новости Беларуси. А теперь о хорошей традиции белорусской толоки. У комбайнеров после обязательной программы пришла очередь программы социальной. Технику направили на частные подворья, чтобы помочь сельчанам собрать урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот серп Зинаида Баханькова хранит только как память о былых временах. Сейчас-то все иначе. Чтобы собрать урожай на своих 20 сотках, достаточно просто сделать заявку в сельхозпредприятие.

Пенсионерка из Шкловского района довольна – комбайн работает чисто, без потерь. Поднимает даже полеглицу. Для Зинаиды Николаевны это важно. Покупать комбикорм для содержания домашнего хозяйства точно не придётся. Куры, утки и свиньи будут накормлены.

Зинаида Баханькова, житель Шкловского района:

Нормально, как на базаре 100 тысяч мешок, мы считаем, что это нормально, мы намолотим больше. Мешков 25 должны намолотить, посеяли 5 мешков, 25 возьмем.

Галина Козырева, житель Шкловского района:

Постоянно убирают, зерна на поле не остается, нас устраивает уборка комбайнёра.

За день комбайн успевает обмолачивать около 20 приусадебных участков. Это, конечно, не те темпы, что на полях хозяйства, но здесь своя специфика.

Алексей Карабинский, механизатор ОАО «Шкловский агросервис»:

Сложнее, конечно, убирать, деревья, где-то пенек, где-то что-то, косогоры, чем в поле.

Работа налажена чётко – вместе с комбайном приезжает экономист. Она и кассир, и землемер в одном лице.

Наталья Пацыкалик, экономист ОАО «Шкловский агросервис»:

Приблизительно на глаз смотрим, смотрю по размерам жатки. И сколько скажут. Стараемся верить.

Расценки за уборку приусадебных участков невысокие – рубль 70 за сотку для пенсионеров и работников сельхозпредприятия, два с половиной рубля – для остальных. Эти деньги, говорят в хозяйстве, едва перекрывают затраты на топливо. Но это не тот случай, когда стремление заработать на первом плане.

Иван Радовский, заместитель председателя Шкловского райисполкома:

Помощь населению для поддержания своего личного подсобного хозяйства. Есть у нас фермеры, которые имеют технику и они оказывают услуги, но большая часть населения пользуется услугами хозяйств.

На соседнем участке загудел еще один комбайн. Чтобы вовремя собрать урожай Шкловский агросервис выделил на несколько деревень две единицы техники. Налитое зерно важно убрать до дождей. За пару дней в Овчиненках планируют справиться. А сегодня комбайны будут работать до вечера, пока на поле не ляжет роса.