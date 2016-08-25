100-летний юбилей отметил бывший мэр Минска Василий Шарапов

Новости Беларуси. Вековой юбилей почетного гражданина Минска отметили в городской Ратуше. Сто лет исполнилось Василию Шарапову, который 13 лет занимал пост мэра города с 1955 по 1968 год. Государственного деятеля Беларуси, почетного дорожника нашей страны, России и Польши пришли поздравить бывшие коллеги, депутаты, деятели культуры и нынешние руководители Мингорисполкома.

Председатель Андрей Шорец торжественно вручил Василию Ивановичу новый паспорт и поблагодарил за работу. К слову, юбиляр принимал непосредственное участие в восстановлении послевоенного Минска. Впрочем, ему по душе и современная столица. Весь свой жизненный опыт 100-летний именинник перенес на книжные страницы, сообщили в программе «Столичные подробности».