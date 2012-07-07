Здоровью Митрополита Минского и Слуцкого Филарета больше ничего не угрожает

Новости Беларуси. Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет 7 июля был доставлен в реанимацию из Свято-Петропавловского собора Гомеля, где проходили торжества по случаю первого богослужения епископа Стефана в качестве правящего архиерея Гомельской и Жлобинской епархии.

Около полудня 77-летний митрополит Филарет почувствовал себя плохо. Ему вызвали бригаду скорой помощи. Патриарший Экзарх был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи, которая располагается неподалеку от собора.



Митрополит Филарет находился в отделении реанимации. Сегодня Митрополита Минского и Слуцкого Филарета выписали из гомельской городской больницы скорой помощи. Рано утром Патриарх уже отправился в Минск, сообщили в програме Новости «24 часа» на СТВ.