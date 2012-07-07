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«Купальская» Александрия собрала 50 тыс. человек

07 июля 2012 14:02
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Новости Беларуси. Почти 50 тысяч гостей посетило на Купалье фестиваль «Александрия собирает гостей».  Почетный гость праздника — президент Александр Лукашенко.

В этом году фестиваль получил статус международного. По этому поводу и был организовал масштабный гала-концерт с участием мастеров искусств Беларуси, России, Украины, сообщили в програме Новости «24 часа» на СТВ. Больше трех часов зал подпевал знакомые шлягеры.  Как признался известный российский  певец Александр Малинин, по такому случаю он прервал свой отпуск.

Александр Малинин, народный артист России:
Конечно, в последнее время тенденция к тому, что мы уходим от своих корней, забываем свое традиционное творчество. Поэтому то, что происходит - это большой серьезный труд. И Слава Богу, что в Беларуси это есть, что вы сохраняете свои традиции, свои корни. Это очень важно. С огромной радостью всегда приезжаю в Беларусь. Очень люблю Беларусь, белорусскую публику. Здесь всегда с огромным теплом и искренностью встречают мои концерты.

В полночь на берегу Днепра началась главная театрализованная составляющая фестиваля - обрядовая программа "Купальская сказка". Прыгали через костры. Спускали венки на воду. Фейерверк и лазерное шоу — это уже современные традиции празднования Купалья. 

# общество # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Купалье # Александр Малинин

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