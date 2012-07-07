«Купальская» Александрия собрала 50 тыс. человек

. Почти 50 тысяч гостей посетило на Купалье фестиваль «Александрия собирает гостей». Почетный гость праздника — президент Александр Лукашенко.

В этом году фестиваль получил статус международного. По этому поводу и был организовал масштабный гала-концерт с участием мастеров искусств Беларуси, России, Украины, сообщили в програме . Больше трех часов зал подпевал знакомые шлягеры. Как признался известный российский певец Александр Малинин, по такому случаю он прервал свой отпуск.

Александр Малинин, народный артист России:

Конечно, в последнее время тенденция к тому, что мы уходим от своих корней, забываем свое традиционное творчество. Поэтому то, что происходит - это большой серьезный труд. И Слава Богу, что в Беларуси это есть, что вы сохраняете свои традиции, свои корни. Это очень важно. С огромной радостью всегда приезжаю в Беларусь. Очень люблю Беларусь, белорусскую публику. Здесь всегда с огромным теплом и искренностью встречают мои концерты.

В полночь на берегу Днепра началась главная театрализованная составляющая фестиваля - обрядовая программа "Купальская сказка". Прыгали через костры. Спускали венки на воду. Фейерверк и лазерное шоу — это уже современные традиции празднования Купалья.