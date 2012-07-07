Самая большая в мире семья съедает на ужин 30 кур и 50 кг картофеля

Количество членов этой семьи из Индии 181! У главы семьи, Зиона Чана, 39 жен, 94 собственных ребенка, 14 детей жен и 33 внука! Живет счастливая семья в четырехэтажном доме, в котором даже есть школа для многочисленных детей! Чтобы поддерживать порядок, в доме царит строгая дисциплина. Старшая жена следит за младшими и дает им указания. А вот их муж, Зион Чан, чувствует себя великолепно и считает большим счастьем заботиться о таком количестве близких родственников. Кстати, только на один ужин у семьи уходит около 30 кур и 50 килограмм картофеля.