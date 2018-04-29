Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон

Новости Беларуси. В Минске с размахом открыли велосезон. Спортивный праздник прошел в парке 900-летия города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мегаполисе в самое ближайшее время намерены значительно расширить пространство для любителей двухколесного транспорта. Так, на проезжей части для велосипедистов выделят отдельную полосу. Даниил на велосипеде с малых лет.

Азам вождения научился сам. Сразу после школы отправляется на велодорожку.

Даниил Евсеенко, учащийся средней школы № 98:

Катаюсь по Минску, бывает в скейт-парке – это специально отведенная площадка для трюков. Много где можно покататься, есть интересные места, почти везде есть велодорожки.

В Минске все комфортное себя чувствуют велосипедисты. В здоровую атмосферу 29 апреля погружаются целыми семьями. Так, рядом с домами и офисами появляются специальные паркинги для велосипедов.

В топ-5 самых велосипедных улиц в Минске входят проспекты Победителей, Независимости и Дзержинского, Логойский тракт и улица Притыцкого. Здесь достаточно велосипедных дорожек, а тротуары адаптированы для комфортного передвижения. До конца года планируют снизить высоту бордюров больше, чем в 700-от местах.

Оксана Семашко, СТВ:

Каждый четвертый минчанин сегодня регулярно занимается физкультурой и спортом. Каждый второй – отдает предпочтение велопрогулкам. Велосипед сегодня не столько средство для отдыха, сколько передвижения.

Культ велосипеда в столице серьезно начал вытеснять культ автомобиля. И если несколькими годами ранее «двухколесный» был делом молодых, то теперь ситуация в корне изменилась – на экотранспорте по минским улицам рассекают минчане с немалым набором десятков лет.

В окрестностях Чижовского водохранилища сейчас строят мост, где будет проходить велодорожка. Она свяжет сразу три района большого города.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района:

Сейчас мы проектируем мост, таким образом перейдем через Чижовское водохранилище и придем в парк 900-летия на улицу Ташкентская. Велодорожка прирастет еще километров на пять.

Развитие велодвижения в Беларуси стало поводом для гордости и серьезной проблемы безопасности. За год на дорогах нашей страны погибли больше 40 велосипедистов. Специалисты делают шаг навстречу участникам дорожного движения – проезжую часть для авто и двухколесного транспорта разделят.

Павел Горбунов, председатель правления Минского велосипедного общества:

Будет проект организации велосипедной полосы, конструктивно защищенной на проезжей части .