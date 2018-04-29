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Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон

29 апреля 2018 12:40
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Новости Беларуси. В Минске с размахом открыли велосезон. Спортивный праздник прошел в парке 900-летия города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -1

В мегаполисе в самое ближайшее время намерены значительно расширить пространство для любителей двухколесного транспорта. Так, на проезжей части для велосипедистов выделят отдельную полосу. Даниил на велосипеде с малых лет.

Азам вождения научился сам. Сразу после школы отправляется на велодорожку. 

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -4

Даниил Евсеенко, учащийся средней школы № 98:
Катаюсь по Минску, бывает в скейт-парке – это специально отведенная площадка для трюков. Много где можно покататься, есть интересные места, почти везде есть велодорожки.  

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -6

В Минске все комфортное себя чувствуют велосипедисты. В здоровую атмосферу 29 апреля погружаются целыми семьями. Так, рядом с домами и офисами появляются специальные паркинги для велосипедов. 

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -8

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -10

В топ-5 самых велосипедных улиц в Минске входят проспекты Победителей, Независимости и Дзержинского, Логойский тракт и улица Притыцкого. Здесь достаточно велосипедных дорожек, а тротуары адаптированы для комфортного передвижения. До конца года планируют снизить высоту бордюров больше, чем в 700-от местах.

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -12

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -14

Оксана Семашко, СТВ:
Каждый четвертый минчанин сегодня регулярно занимается физкультурой и спортом. Каждый второй – отдает предпочтение велопрогулкам. Велосипед сегодня не столько средство для отдыха, сколько передвижения.

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -16

Культ велосипеда в столице серьезно начал вытеснять культ автомобиля. И если несколькими годами ранее «двухколесный» был делом молодых, то теперь ситуация в корне изменилась – на экотранспорте по минским улицам рассекают минчане с немалым набором десятков лет.

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -18

В окрестностях Чижовского водохранилища сейчас строят мост, где будет проходить велодорожка. Она свяжет сразу три района большого города. 

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -20

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -22

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -24

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -26

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района:
Сейчас мы проектируем мост, таким образом перейдем через Чижовское водохранилище и придем в парк 900-летия на улицу Ташкентская. Велодорожка прирастет еще километров на пять.  

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -28

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -30

Развитие велодвижения в Беларуси стало поводом для гордости и серьезной проблемы безопасности. За год на дорогах нашей страны погибли больше 40 велосипедистов. Специалисты делают шаг навстречу участникам дорожного движения – проезжую часть для авто и двухколесного транспорта разделят.

Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон -32

Павел Горбунов, председатель правления Минского велосипедного общества:
Будет проект организации велосипедной полосы, конструктивно защищенной на проезжей части .

Сейчас в Минске число велосипедов ровно такое, как и автомобилей. Свыше 800 тысяч. Их день – 12 мая. На эту дату  в столице назначен большой старт участников велокарнавала «Viva Ровар». 

# общество # Фотофакт # Велосипед # Александр Дорохович # Павел Горбунов # Даниил Евсеенко

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