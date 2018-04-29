Мастерство вождения от мотоциклистов: в Минске официально стартовал фестиваль H.O.G. Spring Challenge 2018

Новости Беларуси. Для них сегодня все дороги. Самое громкое событие этой весны – открытие мотосезона HOG Spring Challenge 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже по традиции колонна байкеров начала движение от Кургана Славы. Менее часа в пути – и рев моторов буквально поглотил столицу. Еще на старте движения министр внутренних дел нашей страны Игорь Шуневич подчеркнул, что байкеры законопослушнее обычных мотоциклистов. Мастерство вождения они 29 апреля продемонстрируют широкой публике.