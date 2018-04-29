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Мастерство вождения от мотоциклистов: в Минске официально стартовал фестиваль H.O.G. Spring Challenge 2018

29 апреля 2018 11:58
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Новости Беларуси. Для них сегодня все дороги. Самое громкое событие этой весны – открытие мотосезона HOG Spring Challenge 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мастерство вождения от мотоциклистов: в Минске официально стартовал фестиваль H.O.G. Spring Challenge 2018 -1

Мастерство вождения от мотоциклистов: в Минске официально стартовал фестиваль H.O.G. Spring Challenge 2018 -3

Уже по традиции колонна байкеров начала движение от Кургана Славы. Менее часа в пути – и рев моторов буквально поглотил столицу. Еще на старте движения министр внутренних дел нашей страны Игорь Шуневич подчеркнул, что байкеры законопослушнее обычных мотоциклистов. Мастерство вождения они 29 апреля продемонстрируют широкой публике.

Мастерство вождения от мотоциклистов: в Минске официально стартовал фестиваль H.O.G. Spring Challenge 2018 -5

Мастерство вождения от мотоциклистов: в Минске официально стартовал фестиваль H.O.G. Spring Challenge 2018 -7

Центральной площадкой праздника станет часть проспекта Победителей. В Беларуси сейчас зарегистрировано более 400 тысяч мотоциклов и только в столице – 13 тысяч. На открытие сезона к нам прибыли и гости из России, стран Балтии и Западной Европы.

Мастерство вождения от мотоциклистов: в Минске официально стартовал фестиваль H.O.G. Spring Challenge 2018 -9

Мастерство вождения от мотоциклистов: в Минске официально стартовал фестиваль H.O.G. Spring Challenge 2018 -11

# общество # Фотофакт # Мотоциклисты

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