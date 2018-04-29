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Машины в объезд, поезда идут без изменений: путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю

29 апреля 2018 11:41
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Новости Беларуси. Путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Машины в объезд, поезда идут без изменений: путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю-1

Машины в объезд, поезда идут без изменений: путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю-3

Накануне в целях предосторожности под ним было ограничено движение поездов. Сейчас они идут по расписанию. Деформированные конструкции теперь страхуют еще и временные опоры, которые соорудили буквально за ночь. Во время ремонта путепровода на одной из четырех удерживающих его колонн образовалась трещина.

Машины в объезд, поезда идут без изменений: путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю-5

Машины в объезд, поезда идут без изменений: путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю-7

Конструкцию дополнительно обследуют специалисты БелдорНИИ. Автомобильный транспорт в районе аварийного моста следует по объездному маршруту.

Машины в объезд, поезда идут без изменений: путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю-9

Машины в объезд, поезда идут без изменений: путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю-11

Машины в объезд, поезда идут без изменений: путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю-13

Машины в объезд, поезда идут без изменений: путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю-15

# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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