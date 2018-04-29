Машины в объезд, поезда идут без изменений: путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю

Новости Беларуси. Путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в целях предосторожности под ним было ограничено движение поездов. Сейчас они идут по расписанию. Деформированные конструкции теперь страхуют еще и временные опоры, которые соорудили буквально за ночь. Во время ремонта путепровода на одной из четырех удерживающих его колонн образовалась трещина.
Конструкцию дополнительно обследуют специалисты БелдорНИИ. Автомобильный транспорт в районе аварийного моста следует по объездному маршруту.