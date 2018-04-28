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Достаточно одного звонка. Какие вопросы решили витебчане, обратившись по телефонной линии к чиновникам

28 апреля 2018 20:00
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Новости Беларуси. Традиционный субботний интерактив снова вывел чиновников на связь с жителями Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три часа телефонной линии позволили властям узнать о новых проблемах в регионах. Подобная форма работы уже давно зарекомендовала себя. Людям не приходится ходить по кабинетам, чтобы решить свою проблему. Достаточно одного звонка.

Достаточно одного звонка. Какие вопросы решили витебчане, обратившись по телефонной линии к чиновникам-1

Отжаться, пробежаться и получить свою порцию здоровья и хорошего настроения. Два десятка аналогичных спортивных площадок построили в Витебске за последнее время. То, о чем так давно мечтали дети. И о чем лишь положительно отзываются взрослые.

Достаточно одного звонка. Какие вопросы решили витебчане, обратившись по телефонной линии к чиновникам-4

Егор Баханьков, житель Полоцкого района:
В каждом городе должна быть такая площадка. Потому что дети подрастают, занимаются спортом. Ребенок занимается спортом, занят, то у него будет меньше времени заниматься теми делами, которыми не надо заниматься.

Достаточно одного звонка. Какие вопросы решили витебчане, обратившись по телефонной линии к чиновникам-7

Остался доволен благоустройством площадки возле своего дома и витебчанин Николай Буевич. Еще год назад здесь находился аварийный дом – место, куда так и манило дворовых мальчишек. Теперь здесь абсолютно безопасные песочница, горка, скамейка.

Достаточно одного звонка. Какие вопросы решили витебчане, обратившись по телефонной линии к чиновникам-10

Николай Буевич, житель Витебска:
Я обратился на «горячую линию» к нашему мэру города. Он отреагировал, как говорится, очень быстро и качественно – вопросов нет. Я обратился с просьбой благоустройства, потому что тут было неизвестно что. Люди отнеслись с пониманием. Качественно, хорошо.

Достаточно одного звонка. Какие вопросы решили витебчане, обратившись по телефонной линии к чиновникам-13

Теперь главное, все это сохранить, говорит Николай Буевич. Подсеять траву и не забывать поливать молодые клены.

Достаточно одного звонка. Какие вопросы решили витебчане, обратившись по телефонной линии к чиновникам-16

Анастасия Бут, СТВ:
Благоустройство, пожалуй, занимает вторую позицию в числе обращений на прямые телефонные линии. Лидируют в проблемном рейтинге вопросы ЖКХ. Но будь то ремонт труб или установка детских горок – к решению каждого вопроса подходят

Достаточно одного звонка. Какие вопросы решили витебчане, обратившись по телефонной линии к чиновникам-19

С начала 2018 года на прямую линию только в Витебский горисполком позвонили свыше 200 человек. Как показывает практика, обращения разные. По весне наиболее актуальны вопросы ремонта дорог в частном секторе, создание пешеходных дорожек, обрезка деревьев и косметический ремонт детских площадок.

Достаточно одного звонка. Какие вопросы решили витебчане, обратившись по телефонной линии к чиновникам-22

Владимир Белевич, председатель Витебского городского Совета депутатов:
Конечно, проблемы сегодня различные. От проблем ЖКХ, здравоохранения, образования, транспорта. До совершенно глобальных вопросов: асфальтирования проспектов, строительства новых микрорайонов, развития города.

Достаточно одного звонка. Какие вопросы решили витебчане, обратившись по телефонной линии к чиновникам-25

Еженедельные прямые линии организованы в Беларуси для более эффективной работы с обращениями граждан. Такая форма позволяет оперативно решать проблемы тысяч людей.

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Владимир Белевич # Егор Баханьков # Николай Буевич

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