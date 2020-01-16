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«Здорово, что к нам приходят гости». Активисты БРСМ с подарками поздравили ребят из Витебского детского дома

16 января 2020 07:10
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Новости Беларуси. Когда Рождество свершилось, а чудеса все еще продолжаются. В Витебском детском доме каждый ребенок получил то, что просил в письме Деду Морозу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часы, роликовые коньки, велосипеды, нарядные платья и сотни игрушек. К Старому Новому году подоспела очередная партия подарков, на этот раз от активистов БРСМ.

«Здорово, что к нам приходят гости». Активисты БРСМ с подарками поздравили ребят из Витебского детского дома-1

«Здорово, что к нам приходят гости». Активисты БРСМ с подарками поздравили ребят из Витебского детского дома-3

В акции «Чудеса на Рождество» приняли участие сотни витебчан. В торговых центрах они оставляли подарки воспитанникам детского дома. Подключились к марафону добрых дел и предприятия города.

«Здорово, что к нам приходят гости». Активисты БРСМ с подарками поздравили ребят из Витебского детского дома-6

«Здорово, что к нам приходят гости». Активисты БРСМ с подарками поздравили ребят из Витебского детского дома-8

Полина Кузьмич, воспитанница Витебского детского дома:
Очень здорово, что к нам приходят гости. Очень много нам приносят подарков.

«Здорово, что к нам приходят гости». Активисты БРСМ с подарками поздравили ребят из Витебского детского дома-11

Святослав Михайлов, первый секретарь Первомайского РК ОО «БРСМ»:
Акция началась еще в декабре. С волонтерами из ВГУ имени Машерова в торговом центре мы собирали подарки для деток из детского дома. У нас очень отзывчивые люди живут. Очень много подарков подарили. Это были и конфеты, и развивающие игры, и мягкие игрушки, и полотенца, мыло и все, что только можно придумать.

Кроме того, мы проводили нашу районную акцию, в которой приняли участие все предприятия, организации и учреждения района. Они помогали нам собирать посуду для детского дома. Ну и, конечно, новогодние подарки для деток.

Более 14 тысяч маленьких белорусов стали частью большого праздника «Чудеса на Рождество». Помогали активисты молодежной и пионерской организаций детским домам, многодетным и малообеспеченным семьям.

«Здорово, что к нам приходят гости». Активисты БРСМ с подарками поздравили ребят из Витебского детского дома-14

«Здорово, что к нам приходят гости». Активисты БРСМ с подарками поздравили ребят из Витебского детского дома-16

# Благотворительная акция # общество # Святослав Михайлов # Фотофакт

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