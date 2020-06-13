«Здоровье в воинских коллективах для нас было, есть и остаётся очень важным». Присяга в Беларуси впервые прошла без родных новобранцев

Новости Беларуси. В белорусской армии – торжественный день. Новобранцы приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клятву на верность Родине произнесли более 3 400 молодых людей.
Новости Беларуси. В белорусской армии – торжественный день. Новобранцы приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клятву на верность Родине произнесли более 3 400 молодых людей.
Торжественные церемонии прошли в воинских соединениях по всей стране. Традиционно самая многочисленная – в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах.
Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки присяги впервые прошли в непривычном формате – без присутствия родных и близких новобранцев.
Впрочем, родители могли следить за церемониями онлайн. Кстати, традиционных для этого дня увольнительных у новобранцев не будет, но они, как рассказали в Минобороны, остаются «несгораемыми».
Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:
Отправка войск происходила без торжественных мероприятий. Сегодняшня присяга проходит тоже без участия родителей – наложила отпечаток наша эпидемиологическая обстановка. Все-таки здоровье в воинских коллективах для нас было, есть и остается очень важным. Сегодня это подтверждается тем отношением медицины, которая есть в нашем государстве. Мы, военные, тоже стараемся не отставать и совершенствовать постоянно нашу медицину.
Ребята в объединенном учебном центре не новички – позади несколько месяцев подготовки, а впереди трудное, но интересное время. Каждый из новобранцев овладеет воинской специальностью.
Владислав Романовский, рядовой Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Была огневая подготовка, также изучали общевоинские предметы, уставы, основы.
Алексей Тихонович, рядовой Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Провести время с пользой, научиться своей специальности, внимательно относиться к службе, найти новых друзей.
По окончании срочной службы солдаты смогут продолжить профессиональную карьеру в Вооруженных Силах или вернуться к обычной жизни. Для них предусмотрены льготы. Например, первоочередное право на место в общежитии, возможность обучаться на подготовительных курсах вузов за счет средств бюджета, выбор рабочего места при распределении и ряд других.