«Здоровье в воинских коллективах для нас было, есть и остаётся очень важным». Присяга в Беларуси впервые прошла без родных новобранцев

Новости Беларуси. В белорусской армии – торжественный день. Новобранцы приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клятву на верность Родине произнесли более 3 400 молодых людей.

Торжественные церемонии прошли в воинских соединениях по всей стране. Традиционно самая многочисленная – в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах.

Впрочем, родители могли следить за церемониями онлайн. Кстати, традиционных для этого дня увольнительных у новобранцев не будет, но они, как рассказали в Минобороны, остаются «несгораемыми».

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:

Отправка войск происходила без торжественных мероприятий. Сегодняшня присяга проходит тоже без участия родителей – наложила отпечаток наша эпидемиологическая обстановка. Все-таки здоровье в воинских коллективах для нас было, есть и остается очень важным. Сегодня это подтверждается тем отношением медицины, которая есть в нашем государстве. Мы, военные, тоже стараемся не отставать и совершенствовать постоянно нашу медицину.

Ребята в объединенном учебном центре не новички – позади несколько месяцев подготовки, а впереди трудное, но интересное время. Каждый из новобранцев овладеет воинской специальностью.