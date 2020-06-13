«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла

Бывшим может быть супруг или супруга, но отнюдь не ребенок и никак не родитель. И если кто-то все же надеется, что в то самое «завтра» будет возможность все исправить – не стоит. «Завтра» может и не наступить, как это было у Жени – дочери Лидии. Девочка погибла 5 лет назад. Ее отец упорно не хотел вспоминать о существовании девочки, не говоря о какой-либо помощи.

Лидия Баринова:

Я уговаривала его просто видеться с ребенком, я готова была сама доплачивать, чтобы он встречался. Она росла, страдала от этого. Он не поздравлял с днем рождения ребенка. Мог сидеть на сайте – тогда еще «Одноклассники» были – и Женя говорила: «Мама, представляешь, он на сайте, я ему написала «привет», а он мне даже не написал «с днем рождения». Ее с нами больше нет. И у отца больше нет завтра. Человек объявился на похороны, но он не объявился через год, когда надо было ставить памятник. И вот прошло уже 5,5 лет – нет ни слуху, ни духу. То же самое касается бабушки и дедушки, у которых погибла единственная внучка — они не приехали на похороны.