Прямой эфир

«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла

13 июня 2020 12:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывшим может быть супруг или супруга, но отнюдь не ребенок и никак не родитель. И если кто-то все же надеется, что в то самое «завтра» будет возможность все исправить – не стоит. «Завтра» может и не наступить, как это было у Жени – дочери Лидии. Девочка погибла 5 лет назад. Ее отец упорно не хотел вспоминать о существовании девочки, не говоря о какой-либо помощи.

«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла-1

Лидия Баринова:
Я уговаривала его просто видеться с ребенком, я готова была сама доплачивать, чтобы он встречался. Она росла, страдала от этого. Он не поздравлял с днем рождения ребенка. Мог сидеть на сайте – тогда еще «Одноклассники» были – и Женя говорила: «Мама, представляешь, он на сайте, я ему написала «привет», а он мне даже не написал «с днем рождения». Ее с нами больше нет. И у отца больше нет завтра. Человек объявился на похороны, но он не объявился через год, когда надо было ставить памятник. И вот прошло уже 5,5 лет – нет ни слуху, ни духу. То же самое касается бабушки и дедушки, у которых погибла единственная внучка — они не приехали на похороны.

«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла-4

«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла-6

«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла-8

Лидия Баринова:
Постоянно задаюсь вопросом: как же вот эти отцы, как они, вообще, смотрят в глаза друзьям, как они смотрят в глаза другим своим детям, рожденным уже в следующем браке? Как они себя ощущают, если их ребенок нуждается в чем-то?

«У отца больше нет завтра». Он не хотел после развода встречаться с дочерью, а она погибла-11

Материнский или отцовский долг не только платежом красен. Важно не просто однажды стать родителем, важно навсегда им остаться.

# Брак и семья # общество # Лидия Баринова # Кристина Федорович

Другие новости рубрики

Все новости
Экологическая тропа появится в Октябрьском районе Минска
13 июня 2020 12:06

Экологическая тропа появится в Октябрьском районе Минска

Деревья вдоль автодорог будут защищать специальным препаратом. Его разрабатывают белорусские учёные
13 июня 2020 12:00

Деревья вдоль автодорог будут защищать специальным препаратом. Его разрабатывают белорусские учёные

Состояние дорог, уборка территории, установка урн. С какими вопросами горожане обратились к мэру Витебска?
13 июня 2020 11:52

Состояние дорог, уборка территории, установка урн. С какими вопросами горожане обратились к мэру Витебска?