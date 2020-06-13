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Деревья вдоль автодорог будут защищать специальным препаратом. Его разрабатывают белорусские учёные

13 июня 2020 12:00
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В эфире программы «Большой город» обсуждали вопросы экологического равновесия в Минске.

Деревья вдоль автодорог будут защищать специальным препаратом. Его разрабатывают белорусские учёные -1

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Деревья, которые высаживаются вдоль автомобильных дорог и в частности вдоль МКАД, находятся под пристальным вниманием эксплуатирующих организаций. Это «Минскзеленстрой». Они проводят огромную работу по поддержанию этих деревьев в хорошем состоянии. Это полив, удобрение, другие виды ухода. И если говорить о приживаемости, то у нас процент приживаемости деревьев и кустарников вдоль МКАД – более 95%. Это самый высокий процент в республике.

В настоящее время ведется активная работа с белорусскими учеными, которые разрабатывают препараты, которые позволят снизить влияние песчано-гололедной смеси на зеленые насаждения. Я думаю, что в ближайшем будущем у нас будут положительные результаты.

# Экология # общество # Степан Дубницкий # Екатерина Забенько

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