Экологическая тропа появится в Октябрьском районе Минска

Экологические тропы – новый тренд в дизайне минских парков. В программе «Большой город» рассказываем, где еще появятся такие уголки нетронутой природы?

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В настоящее время у нас в Минске 11 экологических троп. Эта сеть постоянно развивается. В том году откроется третья очередь экологической тропы, которая есть в районе Минского зоопарка. Это будет продолжение имеющейся экологической тропы. Предусмотрены работы по экологической тропе, которая будет располагаться в Октябрьском районе.

Экологические тропы оборудованы образовательными стендами, которые дают информацию посетителям, какие растения, животные и птицы обитают на данной территории. Чтобы люди не просто отдыхали на это территории, что, конечно, немаловажно, но и получали экологические познания.