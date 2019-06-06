«Здесь живут бомжи». Элитный дом на Берута разваливается на глазах обманутых дольщиков

Стройка длиною в жизнь! Почему дольщики многоэтажки на Берута, 11А больше 10 лет обивают пороги всевозможных инстанций, разбираемся в программе «Добро пожаловаться». Дом, в котором сейчас живет около тысячи человек, находится в аварийном состоянии и больше напоминает заброшенную стройку, чем элитный жилой комплекс.

Бетонные блоки во дворе, торчащие стальные пруты и первые трещины в новостройке – всё это далеко не полный список бед, с которыми приходится изо дня в день сталкиваться жильцам.

Олеся Дробышевская, жительница дома по ул. Берута, 11А, г. Минск:

Здесь живут бомжи. Бывали задымления. Мы обращались уже не раз в МЧС. Например, вот этот вот забор появился 2 года назад. До этого здесь торчала арматура, бегали по стройплощадке дети.

Застройщик все эти годы кормит завтраками и уверяет: объект вот-вот сдадут в эксплуатацию. Но на деле вокруг дома только множится количество строительного мусора, разбитых окон и разрушающихся на глазах стен. Неизменным остается одно – бесконечные новые денежные поборы.

Олеся Дробышевская:

Ни одного обследования с 2015 года. Как по технической части, так и по проектно-смемтной документации – никакие суммы нам не предоставлялись. Никаких проверок не производилось. Нам говорилось, что вот объект почти готов. Надо ещё вкинуть, вот ещё чуть-чуть. Давайте вот ещё и ещё. И часть дольщиков производили дополнительные взносы. Но куда эти деньги уходили, мы не знаем.

Чтобы попасть домой, люди вынуждены преодолеть настоящую полосу препятствий. Строительный мусор, ямы, металлические пруты – всё это буквально замуровало Ольгу в собственном доме! Женщина с инвалидностью, покупая квартиру, повелась на обещание, ведь застройщик гарантировал создать идеальную безбарьерную среду.

Ольга Сакуренко, жительница дома по ул. Берута, 11А, г. Минск, инвалид:

Здесь недоделанные дороги. Проживаю я одна, и получается, что должна всё время просить соседей, чтобы меня сопровождали.

Люди «оборвали» телефон застройщика с вопросом: когда закончится строительный беспредел. Но на все претензии они получали только бесконечные отписки.

Татьяна Лашковская, жительница дома по ул. Берута, 11А, г. Минск:

2003 год – мы с мужем ещё здесь выбирали дом – дом элитный. Строили его, чтобы тут и сын жил, и всей семьей. Но муж так и не дожил.

Ольга Тюменцева:

Мои родители купили здесь квартиру в 2012 году, как в элитном доме. Предполагалось, что мы будем жить здесь долго и счастливо. Но уже моих родителей нет в живых, а старшая дочь пошла в школу.





Чаша терпения жильцов переполнилась, когда вместо возобновления строительства застройщик, в обход изначального проекта, сделал пристройку для собственных целей.

Татьяна Захарчук:

Писала в Мингорисполком, во Фрунзенский исполком, в комитет по строительству. 10 встреч в прошедшем году было проведено с КСИ, чтобы застройщик снёс незаконно построенные стены. После потока жалоб застройщик всё же ликвидировал незаконную постройку, оставив при этом огромные дыры в крыше. Именно здесь должны были находиться офисные помещения – но сейчас вместо опен-спейса тут красуются плесень и отваливающаяся штукатурка. Вместе с жильцами бунтуют и бизнесмены, вложившие деньги в долгострой.

Тамара Кравцова, хозяйка недостроенного офиса по ул. Берута, 11А, г. Минск:

Мы брали кредиты, брали ссуды для того чтобы построить офисные помещения на Берута, 11А. Нам предоставлялась информация, что в 2014 году мы сможем заселиться и вести деятельность компании. По сегодняшний день мы не можем заселиться. Посмотрите, в каком состоянии помещение: всё пришло в негодность! Я не знаю, когда этот объект сдастся, как сюда можно заселяться, какой ремонт здесь, вообще, возможно сделать?

Больше всего жильцы боятся, что их дом попросту рухнет! Дождевая вода стремительно разрушает фундамент, количество трещин заставляет всерьёз опасаться за жизнь! Люди умоляют сменить застройщика.

Дольщик строительства дома по ул. Берута, 11А, г. Минск:

Всё разваливается: вот электропроводочка, вот пеноблок, который весь обсыпается, а там стена уже пустая. То есть стенку нужно перекладывать полностью! Плесень пошла, сыро. И дальше поднимется потом по стояку на дом.

Ирина Савицкая, заместитель главы администрации Фрунзенского района г. Минска:

Даже если мы поменяем застройщика, всё равно придётся деньги собирать для завершения строительства. То есть они просто с неба не упадут, вы же понимаете. Всё в соответствии с законодательством – организация живая, действующая, она не банкрот. Им дано 3 месяца, чтобы они сдали объект в эксплуатацию. Но словам застройщика больше не верит никто! Юристы уверяют: жильцы вправе обжаловать решение комиссии.

Андрей Барановский, адвокат:

Если дольщики не согласны с действиями Мингорисполкома, с принятым решением, они могут в основном порядке обжаловать его, используя, в том числе, судебные инстанции. Это процедурный момент и он несложный.

Как бы ни решился строительный коллапс в этом дворе – обустройство влетит и без того пострадавшим людям в копеечку!



Олеся Дробышевская:

То есть это опять ляжет на наши плечи? И куда мы должны вкидывать эти денежные средства дальше? Татьяна Захарчук:

Мы можем платить только тому государственному застройщику, которому мы доверяем.

Андрей Барановский:

Если же среди дольщиков есть какие-то непримиримые противоречия, и ситуация, на самом деле, в этом случае тупиковая, то, пожалуй, единственным выходом из этой ситуации будет, на самом деле, замена застройщика. При этом это даст возможность завершить строительство путём выведения из строительства тех дольщиков, которые не желают продолжать финансирование. А, соответственно, те, кто хотят продолжать, они оплатят дополнительно денежную сумму и завершат строительство – получат свой объект, зарегистрированную собственность.