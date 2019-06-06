19 барабанщиков из Орши и Барани попали в Книгу рекордов Гиннесса, исполнив крещендо в Санкт-Петербурге

556 музыкантов, среди которых были и белорусы, на празднике города в Санкт-Петербурге одновременно исполнили крещендо. Отметим, участники прошли строжайший отбор.

Новости Беларуси. 19 юных барабанщиков из Орши и Барани помогли установить новый рекорд, который внесут в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ритм с постепенно нарастающим звуком – музыканты последовательно вступали на первый и третий счет – звучал на Невском проспекте больше 11 минут.

Засвидетельствовать достижение специально из Лондона приехал представитель Книги рекордов Гиннесса. Судьи внимательно и весьма придирчиво проверяли количество барабанщиков и разделяющее их расстояние: необходимо, чтобы между ними свободно мог пройти человек. Шоу состоялось! И очередной максимум взят. А в белорусскую Оршу приехал Гиннессовский диплом.

Кстати, предыдущий рекорд принадлежал бразильским барабанщикам. Его установили в марте. Тогда крещендо исполнили 104 человека.