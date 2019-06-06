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«Там акустические произведения звучат без обработки просто фантастически!» Группа «Аура» выступит в концертном зале «Верхний город»

06 июня 2019 09:22
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6 июня в 19.00 в концертном зале в Верхнем городе состоится выступление группы «Аура». Кстати, этот концерт можно уверенно назвать репетицией перед фестивалем «Александрия собирает друзей», где группа также выступит.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – лауреат премий Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», композитор, продюсер – Евгений Олейник.

Расскажите, какими хитами Вы сегодня будете радовать публику?

Евгений Олейник, композитор и продюсер:
Сегодня у нас, вы правильно сказали, огромная репетиция перед «Александрией», потому что «Александрия» в нашем графике стоит, вообще, отдельно от всего. Очень большой концерт будет 6 июля. Всех приглашаем в Александрию – там будет замечательный фестиваль. Много белорусских артистов, будут иностранные гости – сюрпризы. Нам доверили вести музыкальное сопровождение этого фестиваля. Он создан на основе альбома «Куточак Беларусі». И сейчас, чтобы все музыканты нашей группы были в тонусе, мы решили сделать с Юлей этот концерт в Верхнем городе.

Многие путают Верхний город – саму площадку и «Верхний город» – сам зал. Когда заходишь в Верхний город, там есть напротив ратуши красивое здание под костёл. То есть это не костёл, это новострой. Но это концертный зал, на мой взгляд, самый красивый. И долго думали, где провести этот концерт перед Александрией, чтобы и людей поменьше, чтобы это было такое живое общение, и чтобы сыграть это всё, как можно живее, что ли. И мы решили остановиться на этом зале. Там своеобразная церковная акустика. Она очень длинная, то есть звук имеет очень длинное продолжение – ревер. И там акустические произведения звучат без обработки просто фантастически!

Кто принял участие в записи альбома «Куточак Беларусі»?

Евгений Олейник:
На запись альбома «Куточак Беларусі» мы приглашали практически всех артистов, с которыми мы работаем в стране. Это народный артист Анатолий Иванович Ярмоленко, заслуженные артисты – я не буду о каждом говорить. Каждая песня из этого альбома исполняется каким-то артистом. Просто всё это записано у нас на студии – написано нами с Юлей. Это Анатолий Иванович Ярмоленко, Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Вика Алешко, Алена Ланская, Искуи Абалян, молодые артисты.

# Белорусские исполнители # общество # Евгений Олейник

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