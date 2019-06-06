Прямой эфир

Как делают белорусские чипсы и сухое картофельное пюре?

06 июня 2019 07:49
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Вкус, знакомый с детства. Чипсы «Белорусские» покоряют сердца покупателей, а в этом году стали победителем в республиканском конкурсе потребительских предпочтений «Продукт года-2018». Нежные и хрустящие, они созданы из натуральных продуктов, без добавления ароматизаторов и усилителей вкуса. С 2007 года эта продукция известна потребителям под торговой маркой «Мира». А это не только чипсы, но и снеки, солод, кукурузные палочки, жареные семечки.

Как делают белорусские чипсы и сухое картофельное пюре?-1

Маргарита Болянова, начальник центральной заводской лаборатории ОАО «Машпищепрод»:
Выпускаем мы эту линейку с луком и укропом, паприкой, чесноком.

Как делают белорусские чипсы и сухое картофельное пюре?-4

При разработке рецептур производители стремились к совершенству. Вкус чипсов «Белорусские» хорошо помнит старшее поколение, это первые картофельные пластинки, которые продавались на постсоветском пространстве.

Ольга Аксёнкина, начальник производственно-технологического отдела ОАО «Машпищепрод»:
Чипсы «Белорусские» производят из сухого картофельного пюре, путём добавления натуральных добавок, жарится на растительном масле.

Как делают белорусские чипсы и сухое картофельное пюре?-7

Контроль качества сырья и готовой продукции постоянно осуществляет центральная заводская лаборатория. Но путь к потребителю начинается вовсе не в цеху. Чтобы произвести натуральный продукт, необходимо быть уверенным в качестве сырья. А значит необходим контроль всего процесса от посадки до уборки урожая, а это можно сделать, когда выращиваешь картофель сам. ОАО «Машпищепрод», пожалуй, единственное предприятие в стране, которое выращивает второй хлеб для переработки и продажи на собственных землях.

Как делают белорусские чипсы и сухое картофельное пюре?-10

За годы своего существования предприятие ОАО «Машпищепрод» расширило линейку товаров, освоило новые рынки сбыта, модернизировало производство и изменило упаковку. Даже дизайн подчеркивает натуральность продукта и его национальный колорит. Теперь чипсы не просто вкусный продукт, но и сувенир из Беларуси.

Как делают белорусские чипсы и сухое картофельное пюре?-13

Как делают белорусские чипсы и сухое картофельное пюре?-15

Дмитрий Лиморов, первый заместитель директора ОАО «Машпищепрод»:
Для каждого вида продукции у нас есть определённые сорта, которые мы выращиваем и, таким образом, мы обеспечиваем стабильную работу предприятия. Для производства чипсов мы используем немецкие сорта, французские сорта картофеля, такие, как «Ауреа», «Пироли» это наш основной сорт, которые также годятся и для производства сухого картофельного пюре.

Как делают белорусские чипсы и сухое картофельное пюре?-18

Татьяна Стамбровская, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Машпищепрод»:
На данный момент мы являемся единственными производителями сухого картофельного пюре быстрого приготовления. И мы выпускаем пюре, как с добавками, так и без добавок. Каждая хозяйка знает, что незаменимым продуктом на кухне является картофельное пюре, так как за считаные минуты можно приготовить вкусный и аппетитный гарнир.

Как делают белорусские чипсы и сухое картофельное пюре?-21

А совсем недавно на упаковках появился всем полюбивший лисёнок Лесик. Талисман II Европейских игр приглашает гостей спортивного первенства – «похрустеть» за любимую команду. И, конечно, захватить сувенирную продукцию в дорогу. Чтобы Беларусь запомнилась не только яркими победами, но и вкусными открытиями. Чипсы «Белорусские» и снеки «Мира» уже можно найти на прилавках ритейлеров, в фан-зонах, аэропорту и на железнодорожных вокзалах.

Как делают белорусские чипсы и сухое картофельное пюре?-24

*На правах рекламы.

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