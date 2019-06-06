Как делают белорусские чипсы и сухое картофельное пюре?

Вкус, знакомый с детства. Чипсы «Белорусские» покоряют сердца покупателей, а в этом году стали победителем в республиканском конкурсе потребительских предпочтений «Продукт года-2018». Нежные и хрустящие, они созданы из натуральных продуктов, без добавления ароматизаторов и усилителей вкуса. С 2007 года эта продукция известна потребителям под торговой маркой «Мира». А это не только чипсы, но и снеки, солод, кукурузные палочки, жареные семечки.

Маргарита Болянова, начальник центральной заводской лаборатории ОАО «Машпищепрод»:

Выпускаем мы эту линейку с луком и укропом, паприкой, чесноком.

При разработке рецептур производители стремились к совершенству. Вкус чипсов «Белорусские» хорошо помнит старшее поколение, это первые картофельные пластинки, которые продавались на постсоветском пространстве. Ольга Аксёнкина, начальник производственно-технологического отдела ОАО «Машпищепрод»:

Чипсы «Белорусские» производят из сухого картофельного пюре, путём добавления натуральных добавок, жарится на растительном масле.

Контроль качества сырья и готовой продукции постоянно осуществляет центральная заводская лаборатория. Но путь к потребителю начинается вовсе не в цеху. Чтобы произвести натуральный продукт, необходимо быть уверенным в качестве сырья. А значит необходим контроль всего процесса от посадки до уборки урожая, а это можно сделать, когда выращиваешь картофель сам. ОАО «Машпищепрод», пожалуй, единственное предприятие в стране, которое выращивает второй хлеб для переработки и продажи на собственных землях.

За годы своего существования предприятие ОАО «Машпищепрод» расширило линейку товаров, освоило новые рынки сбыта, модернизировало производство и изменило упаковку. Даже дизайн подчеркивает натуральность продукта и его национальный колорит. Теперь чипсы не просто вкусный продукт, но и сувенир из Беларуси.

Дмитрий Лиморов, первый заместитель директора ОАО «Машпищепрод»:

Для каждого вида продукции у нас есть определённые сорта, которые мы выращиваем и, таким образом, мы обеспечиваем стабильную работу предприятия. Для производства чипсов мы используем немецкие сорта, французские сорта картофеля, такие, как «Ауреа», «Пироли» – это наш основной сорт, которые также годятся и для производства сухого картофельного пюре.

Татьяна Стамбровская, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Машпищепрод»:

На данный момент мы являемся единственными производителями сухого картофельного пюре быстрого приготовления. И мы выпускаем пюре, как с добавками, так и без добавок. Каждая хозяйка знает, что незаменимым продуктом на кухне является картофельное пюре, так как за считаные минуты можно приготовить вкусный и аппетитный гарнир.

А совсем недавно на упаковках появился всем полюбивший лисёнок Лесик. Талисман II Европейских игр приглашает гостей спортивного первенства – «похрустеть» за любимую команду. И, конечно, захватить сувенирную продукцию в дорогу. Чтобы Беларусь запомнилась не только яркими победами, но и вкусными открытиями. Чипсы «Белорусские» и снеки «Мира» уже можно найти на прилавках ритейлеров, в фан-зонах, аэропорту и на железнодорожных вокзалах.