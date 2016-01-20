«Здесь живет ветеран»: до 9 Мая памятные таблички установят более чем на 9 тысячах домов

Новости Беларуси. «Здесь живет ветеран». Сегодня, 20 января, во всех регионах Беларуси стартовала акция, посвященная защитникам Родины. О том, как просто узнать, в каком доме и на какой улице живут люди, за которыми стоит история Великой Победы, расскажет корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

В его-то возрасте! Он декламирует стихи так, что замирает дыхание: со знанием произнесенного, жестикулируя и (внимание!) не останавливаясь. Кажется, в памяти Александра Ивановича отдельный томик жизненной поэзии, а он для нас уже бесценная история, которой будет мало места и в этом репортаже, и в стенах не только местной библиотеки.

Александр Кажуро, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда война началась, мне было 14 лет. У немцев уже считался трудоспособным человеком.

К тому же брат отца Александра Ивановича был партизаном. Про это узнали немцы — всей семье грозил расстрел. Семья бежала, правда, маленький Шура у деда был, тогда и знать не знал об этом.

Вернувшись в пустой отцовский дом, от войны в стороне не остался: с оружием в руках стоял на передовой.

Александр Кажуро, ветеран Великой Отечественной войны:

Меня назначили вторым номером на пулемет. К вечеру пошли на прорыв. Меня ранило, а я этого не увидел. Мы просто дальше шли на болото.

9-е мая он встретит на Эльбе. Там ему еще предстоит прослужить несколько лет. Домой Александр Кажура вернется только в 1947-м. Уже в Беларуси четверть века проработает в лесничестве, будет гордиться, что высадил целую плантацию лип, которые спустя десятилетия выше его самого в разы. Правда, намного раньше он встретит ту, с которой заполнит вот этот семейный фотоальбом (что символично, с деревом на обложке).

Галина Кажуро, супруга Александра Кажуры:

Он спросил: «Я приеду в сваты – пойдешь за меня?»

Свататься он приехал на коне. Женились через 6 месяцев. Через 2 года у них признательная свадьба –70 лет.

Александр Кажуро, ветеран Великой Отечественной войны:

Спасибо, телевизор работает.

Звонила невестка. А вот и тот самый телевизор – подарок родных. Долгое время не работал – антенны не было. Белорусский фонд мира на 90-летие ветерану подарил. Александр Иванович и в эти минуты, должно быть, смотрит новости на СТВ (обещал). Еще раз с праздником!

Что касается акции, это только начало. До 9 Мая памятные таблички «Здесь живет ветеран» появятся более чем на 9 тысячах домов.

Максим Мисько, председатель правления Общественного объединения «Белорусский фонд мира»:

Мы к этой акции в обязательном порядке привлекаем молодежь – суворовцев, кадетов, учащихся.

А напоследок ветеран скажет:

Александр Кажуро, ветеран Великой Отечественной войны:

Чтобы не было, как у нас. Чтобы не было войны, и жили долго.