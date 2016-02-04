«Здесь живет ветеран»: 4 февраля памятную табличку установили на доме Героя Советского Союза Василия Мичурина

Новости Беларуси. «Здесь живет ветеран». В Беларуси продолжается акция, посвященная защитникам Родины. Сегодня в Минске памятная табличка появилась на доме Героя Советского Союза Василия Мичурина.

Полковник в отставке — личность легендарная. Во время Зимней войны в Финляндии пулеметчик Мичурин в одиночку на протяжении нескольких часов отражал атаки противника. За этот подвиг получил Звезду Героя. Затем 4 года Великой Отечественной, тяжелое ранение, госпиталь. В составе Первого Белорусского фронта освобождал родную землю, участвовал в штурме Берлина.

В этом году ветеран готовиться отметить 100-летний юбилей. И с гордостью наблюдает за тем, как дело всей его жизни продолжает новое поколение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Мичурин, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза:

Я вижу, как на моих глазах армия усиливается и гордо носит звание защитника Родины.

Майя Шихлина, председатель правления Минского городского отделения ОО «Белорусский Фонд мира»:

Она обозначит для прохожих, для тех, кто живет в этом подъезде, что такая легенда живет рядом с ними. Уходящее это поколение должно остаться у нас в памяти. Они подарили нам этот бесценный дар жизни — это мир!