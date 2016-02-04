Беларусь планируют принять в европейскую организацию судэкспертов

В Минске приехали криминалисты из Бельгии, Великобритании, Германии, Эстонии и Нидерландов. Все они представляют компании, которые входят в европейскую сеть судебно-экспертных учреждений. Это главная организация подобного рода в Старом Свете, которая объединяет 64 экспертных учреждения из 36 европейских стран. На встрече обсуждали возможности сотрудничества, делились опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Тарасов, сотрудник Института повышения квалификации Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Семинары имеют неоценимую пользу для развития Института, развития судебных экспертиз в Республике Беларусь любого типа – технические, медицинские – именно тем, что европейские представители делятся с нами своим передовым опытом.

Я считаю, что такие встречи имеют большой потенциал. И, в первую очередь, интересны должны быть нам, нашей республике и нашим органам.

Председателю европейской организации показали судебно-медицинские лаборатории, продемонстрировали, как идёт работа в Научно-практическом центре Госкомитета судебных экспертиз. Зарубежный гость ознакомился с методами исследования наркотических веществ и горючих материалов.

Ян де Киндер, председатель европейской организации в сфере судебной экспертизы ENFSI, генеральный директор Национального института криминалистики и криминологии (Бельгия):

Мне показали здесь несколько лабораторий. И я впечатлён тем, что увидел. В Минске в последнее время сделаны шаги по улучшению качества проведения судебно-медицинских экспертиз. Я уверен, вам есть, что показать всему миру. В будущем мы будет работать еще сплоченнее.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Судебная экспертиза не может развиваться в рамках одного государства. Те достижения, которые есть в области криминалистики, судебно-медицинской экспертизы, да и в целом науки судебной экспертизы, являются, как правило, мировым достоянием. И нам очень важно не утратить темп дальнейшего развития. И важным для нас является работа над качеством заключений экспертов.