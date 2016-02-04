2,5 года отец боролся за право воспитывать своих детей после развода

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. А потом ссорятся, разводятся и делят самое ценное, увы, неделимое. Герой этого сюжета, по его мнению, прошел семь кругов ада, чтобы получить право на ребенка... Ольга Пискарева, корреспондент программы «Добро пожаловаться!» на СТВ, пыталась поставить знаки препинания во фразе «отнять нельзя забыть».

Достоверно установлено, что удачных разводов гораздо больше, чем удачных браков. И в том случае, если у супругов много общего, им есть, что делить при разводе. Эта драматическая история, как и все подобные ей, начиналась вполне романтично. Знакомство, свадьба, рождение детей, а затем усталость, непонимание, раздражение, развод, раздел. Не только квадратных метров, но и детей.

Дмитрий Шиманович:

Когда я захотел, чтобы дети были со мной, я столкнулся с непониманием со стороны судей, психологов, детского сада.

И если бы только с ними!

При разводе суд по умолчанию оставил детей матери, что вполне стандартно для Беларуси, где детей решением суда оставляют с мамами в 98 случаях из 100.

Дмитрий Шиманович:

Я здоровый, культурный, самостоятельный мужчина, стараюсь заботиться о детях. Считаю, что выращу хороших людей, они меня понимают, я - их. Я воспитаю их не хуже мамы. И не только я один такой, таких мужчин много.

Действительно много. В большинстве своем отцы, понимая бессмысленность и бесперспективность судебной борьбы за право оставить себе детей, сдаются и обрекают себя на положение воскресного папы. Дмитрий руки не опустил и более двух лет боролся за своих детей. Странно, но факт.

Закон никоим образом не говорит о том, что отцы имеют меньше прав.

Олег Бакунин, руководитель объединения «Защита прав отцов и детей»:

По законодательству у нас и у отца, и у матери равные права. Независимо от того, в браке они или нет, живут они вместе - не вместе, права у них равные. Но сложившаяся практика, стереотипы, личное мнение судей, штампы, которыми судьи, как привило, женщины руководствуются при принятии решений, говорят о том, что мужчины фактически бесправны в плане вот этих разрешениях семейных споров, вопросов, связанных с детьми.

Очень часто воскресные папы сетуют на то, что 80% судей — женщины и что они оставляют детей мамам подсознательно и из солидарности. Не будем судить.

Справедливо отметим, что отцы в своем большинстве при разводе даже и не заявляют о своих правах.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент, член правления Белорусского республиканского общества психологов:

На практике получается так, что мама имеет больше прав, а папа больше обязанностей. Мужчине легче сказать о себе в таком патриархальном варианте: я добытчик и больше меня ничего не волнует, плачу вам алименты и живите.

В Европе давно практикуют так называемую эгалитарную форму семьи, в которой стремятся к равноправному участию в жизни ребенка. Как отца, так и матери. Хорошей традицией стало и заключение документа, который четко фиксирует родительские права и обязанности. В чем польза соглашения о детях?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент, член правления Белорусского республиканского общества психологов:

Это норма, которая поможет бывшим супругам не вступать в конфликты по поводу ребенка, а четко выполнять оговоренные ранее предписания. Кто сколько денег выкладывает, кто сколько времени проводит, кто как действует, когда ребенок заболел и так далее. Соглашение необходимо. Я бы вообще не разводила до тех пор, пока не подписано соглашение о детях.

Будь на руках у Дмитрия такой документ, ему и его детям не пришлось бы переживать многочисленные психологические экспертизы, душераздирающие беседы и прочие неприятные процедуры. Но главное — все позади.

Дмитрий Шиманович:

Разбирательство длилось более с 2013 года, больше 2,5 лет. Судьи начали понимать, когда прошла экспертиза, что дети не могут друг без друга жить и без меня. Прокурор и судьи поняли, что разлучать и забирать ребенка от отца тоже нельзя. Я желаю всем отцам удачи. Если они считают, что они смогут воспитать детей, имеют силы и возможности, считают, что они не хуже мамы могут воспитать, считаю, чтобы они действительно не опускали руки и боролись до конца за своих детей.

Вот такие взрослые игры с участием детей. Нездоровая, но такая популярная тенденция. Уязвленные бывшие супруги используют детей, как средство манипуляции, шантажа, орудие мести. И не задумываются о последствиях.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент, член правления Белорусского республиканского общества психологов:

Когда возникают такие манипулятивные отношения, а это вид психологического насилия, можно воспитать и агрессора, и жертву одновременно. И потом у нас возникнет (она, собственно, существует) проблема насилия в семье. И когда делят детей — это форма психологическая форма насилия друг над другом.

Не беспокойтесь о том, что дети никогда не слушают вас, беспокойтесь лучше о том, что они все время за вами наблюдают. Вся ответственность за будущее ваших детей лежит на вас самих.

Олег Бакунин, руководитель объединения «Защита прав отцов и детей»:

Мы выступаем за то, чтобы дети правильно воспитывались в полной семье. Чтобы и мать, и отец принимали участие в воспитании, если семья распалась. Чтобы не было ущемления прежде всего прав ребенка. Поэтому лучший родитель — оба родителя.

Мы вышли на улицы Минска и решили узнать, что по этому поводу думают сами дети.

Дети:

— Семья – это папа, мама и ребенок.

— Мама очень добрая, никогда не накажет, всегда поддерживает.

И в завершение сюжета заметим следующее: дети рождаются ангелами, и именно родители делают из них людей. Вероятно, не случайно сказано, что детство — это единственная страна, в которой не страшен ни финансовый кризис, ни бури, ни грозы, ни прочие беды, если рядом мама.