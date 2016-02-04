Зачем интеллект-тренер Владимир Миранович выбежал в трусах на улицу из тренажерного зала в Минске?

Все мужчины делятся на два вида: одни раздевают женщин, другие позволяют женщинам раздеть себя. Героя этого сюжета можно смело отнести к третьему типу. Себя он раздевает сам. Не спрашивая у женщин... часто посторонних...

«Уникальность — это дар Бога, особенность — ваша собственная попытка», — говорил индийский философ Ошо. Минчанин Владимир Миранович регулярно и самозабвенно доказывает обществу собственную уникальность. Столичный тренер курсов по личностному росту называет себя нонконформистом, современным Мюнхгаузеном и бунтарем, стремящимся к успеху.

Владимир Миранович:

Я с детства человек неординарный и всегда был таким, знаете, бунтарем, возмутителем порядков. Ну, в рамках разумного. И меня всегда так воспринимали. Я по какому-то порыву могу войти в транспорт, дать кому-нибудь айпад свой и попросить меня снимать, а в это время я буду говорить какую-нибудь речь, которая у меня возникла. Например, об образовании или невежестве.

Не зря в Древней Греции процветал культ тела, ведь совершенная физическая форма — это признак отнюдь не ленивого гедонизма, а напротив — труда и жесткой самодисциплины. Профессиональные спортсмены нередко делают карьеру в бизнесе, и это не случайно, ведь истинно могуч тот, кто побеждает самого себя. Популяризатор богатства и аутотренинга, Владимир Миранович в числе телостроителей — мужчина регулярно посещает тренажерный зал, но даже кардио- и силовых нагрузок мало, чтобы умерить внутренний жар Владимира. После занятий Владимир любит обнажить перед публикой не только свои мысли, но и тело.

Увы, минутку мотивации совсем не поняли в спортивном клубе, откуда после занятий выбежал разгоряченный Владимир. Мужчину забрали в милицию и выписали штраф по статье мелкое хулиганство.

Виктор Литошик, управляющий директор сети тренажерных залов «ФоксКлуб»:

Он демонстративно находился в зале с голым торсом, что многим не нравится. И вообще это запрещено по санитарно-гигиеническим нормам. Он употреблял нецензурные выражения в адрес персонала и даже при вызове работников внутренних дел.

Это у нас первый случай, когда мы вынуждены были просто пойти на крайние меры — временного ограничения права посещения зала.

Владимир Миронович:

Мне пришлось весело проехать с нарядом милиции в отделение, где на меня составили протокол и выписали какой-то символический штраф. Собственно говоря, такая веселая история.

Грань между нормой и отклонением часто бывает тонкой. Что норма для паука, то хаос для мухи. Разгуливай Владимир в плавках, скажем, по пляжу, никому бы в голову не пришло обвинить экстравагантного интеллект-тренера в хулиганстве, но оказаться не в то время, не в том месте чревато административным штрафом.

Евгений Побережнюк, адвокат:

В нашем законодательстве понятие дресс-кода не существует. В каждом отдельном случае при вынесении постановления либо приговора по уголовному делу оценка событиям, которые правонарушитель совершает, дается непосредственно либо судом, либо органам, ведущим административный процесс. Так как данный правонарушитель не только вышел кто-то считает в плавках, кто-то считает, что в трусах, но и выражался нецензурной бранью, то здесь железно просматриваются признаки административного правонарушения. За нарушение указанного правонарушения Кодексом об административных правонарушениях ст. 17.1 предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 2 до 30 базовых величин либо арест.

Кстати говоря, укутанные по-зимнему минчане неоднозначно, но в целом терпимо относятся к чудаковатым проявлениям здорового образа жизни. Многие и сами рискнули бы пробежаться по свежему снегу, если бы хватило смелости.

Минчане:

— В городе, мне кажется, это как-то странно, но вообще — здорово. Он ведет здоровый образ жизни, закаливается и будет здоровым.

— Я считаю, это нормально. Здоровье — самое главное.

— Мне кажется, это самовыражение… Но есть же другие способы самовыражения. Искусство, возможно.

— Если никому не мешает— так ничего страшного, я считаю. Но чтоб людей не смущать тоже…

— Вы знаете, это неуважение к людям и неуважение к самому себе даже. И чтоб его смотрели: или он больной, или он здоровый — не понять.

Владимиру рублем пришлось ответить за мелкое хулиганство и оскорбления, вырвавшиеся в стенах брутального заведения, однако оптимист и самопровозглашенный Мюнхгаузен готов и дальше ставить под сомнения правила, чтобы писать собственный устав жизни.

Владимир Миронович:

У меня нет ни к кому претензий и жалоб. Как бы со мной не поступили, я всегда себя считаю победителем. Я всегда буду наверху все равно. Всегда я одержу победу над кем-то или над группой людей. Я абсолютно в этом уверен. Мне нет смысла что-то доказывать или с кем-то бороться — я всегда буду наверху, я всегда буду на одну позицию выше.

Похоже, в спорте мания величия помогает плохо. Но хорошо помогает мания преследования. Надеемся, что впредь нашего героя не будут преследовать за его пусть и странные, но вполне безобидные порывы. Потому что без таких людей, как Владимир, наша жизнь была бы скучна и уныла.