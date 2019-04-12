«Советские руководители первые на работу ходили пешком». Как в Минске начали строить Дома Советов

30 декабря 1922 года. Официальная дата образования новой страны – Союза Советских Социалистических Республик. Перед руководителями государства стояли весьма претенциозные задачи – сделать его процветающим, образцовым и сильным в кратчайшие сроки. Работы предстояло много, за дело принялась целая армия опытных специалистов, которые стекались в центры из провинций, рассказали в фильме «Тайны Беларуси». Управленцев, которые чаще всего приезжали с семьями, расселяли в коммунальные квартиры и гостиницы. Но во второй половине 20-ых годов квартирный вопрос встал довольно остро – свободные жилплощади закончились. Тогда правящий эшелон стали заселять в бывшие буржуазные дома. Жильё, по всем параметрам, было роскошным. Ведь речь шла про настоящие дворцы!

Сергей Сергачев, доктор архитектуры, профессор БНТУ:

Стали появляться дома, которые до сих пор украшают Минск. Сколько прошло всего – и войн, и чего только не было – но есть дома, которые остались с того, дореволюционного времени. И что интересно, они как раз появились перед Первой мировой войной.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Местные банкиры начали строить дома повышенной комфортности. Самые большие, просторные дома с красивыми фасадами, где большое внимание уделялось красоте внешнего вида. И центр города. Точнее, тогда – не самый центр, но дорога на железную дорогу. Со временем шикарное жильё обретет имя – его назовут Домами Советов. Первые из них задумывались, как большие коммуналки с казённой мебелью. Заезжали новосёлы на всё готовое.

Вадим Гигин, историк, публицист:

Партийный советский работник не должен был думать о быте. Он должен был с утра до вечера думать о работе, его семья должна была быть по минимуму обеспеченная. Этот минимум как раз и гарантировался такими домами. В Минске пышной жилой застройкой не увлекались, а делали упор на административные, научные и культурные учреждения. Дома для госслужащих здесь начали строить лишь в 30-ые. Вадим Гигин:

Вот как раз на улице Советской проектируются такие номенклатурные дома. Там принцип был такой – чтобы, по возможности, жили свои. И чтобы они располагались недалеко от места работы. Советские руководители первые – Червяков, народные комиссары – на работу ходили пешком. Парк Челюскинцев – окраина города, Комаровский рынок – глухой спальный район. Минск – практически весь деревянный. А потому каменные здания с апартаментами из нескольких комнат казались чем-то фантастическим. Первый минский Дом Советов до сих пор стоит на площади Независимости возле Красного костёла. Сейчас в этом здании – комитет архитектуры и градостроительства.

Тимофей Акудович:

Это был доходный дом на улице Захарьевской, который построил в 1912 году банкир Абрампольский. Идея архитектурного стиля – отсутствие прямых линий. То есть, по максимуму поломать, сделать здание более интересным.