С Днём космонавтики геймеров World of Tanks поздравили с борта МКС

Новости Беларуси. Белорусская IT-сфера добралась до орбиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямой связи с землей – космонавты. 12 апреля с Днём космонавтики геймеров культовой компьютерной игры поздравили с борта МКС.

Свой «мир танков» World of Tanks расширил до Вселенной. Создатели планетарной онлайн-игры уже второй год сотрудничают с космонавтами. О нюансах «неземной» дружбы журналистам рассказал Олег Артемьев. Герой России – уроженец Витебщины, где и сейчас живут его родители.

Например, танкошлем побывал на орбите, а для того, чтобы его вернуть на землю, космонавту пришлось нарушить инструкцию. Все личные вещи из МКС помещаются на специальный грузовой борт и сгорают в плотных слоях атмосферы. Но этот сувенир Олегу удалось сохранить – чего не сделаешь ради малой родины.

А в целом Беларусь является не только IT-страной, но и космической державой. Так что такое креативное сотрудничество закономерно: как говорится, объединились заоблачные технологии.