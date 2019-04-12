В Щучине кот с необычной кличкой Нурс любит круассаны и летает с хозяином-пилотом

Новости Беларуси. Когда кот – второй пилот. Лётчик из Щучина Андрей Чернышов обнаружил, что его четвероногий друг также, как и он, влюблён в небо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На легкомоторном самолёте они вместе совершают экскурсии по окрестностям. Кот-авиатор стал местной знаменитостью. На него уже приезжают посмотреть туристы.

Пока под крылом самолёта о чём-то поёт апрель, в окрестностях Щучина бесстрашный кот Нурс совершает третий в жизни полёт. В этот момент чужим в кабину нельзя, полосатый доверяет только хозяину.

В замкнутом пространстве немножко неуютно чувствует, буквально минуту, потом вот так вот усаживается и сидит спокойно.

Основная обязанность Нурса на аэродроме – ловить мышей. А вот вторым пилотом он стал, пожалуй, из кошачьего любопытства.

Андрей Чернышов, руководитель объединения любителей авиации «Точный»:

Когда выполнялся полёт, перед полётом запрыгнул в самолёт, что он часто делает, потому что у него есть обязательство проверять авиационную технику на наличие грызунов. И когда сел в самолёт, он не собирался уходить, запустил двигатель, смотрю, уселся удобно и решил посмотреть, что будет дальше. Так вот прошёл полёт с ним.

Так 9-месячный Нурс стал настоящей знаменитостью. Свою принадлежность к авиации он будто понимает, и по-хозяйски разгуливает по крылу легкомоторного самолёта. Живёт здесь же, в ангаре.

Галина Буро, СТВ:

Свою кличку Нурс получил неслучайно. Это аббревиатура, которая расшифровывается как «неуправляемый реактивный снаряд». Хоть с виду кот и спокойный, но, по словам хозяина, характер у него деловой: держит в страхе мышей и совсем не боится звука самолёта.

А после полёта мурлыкающий авиатор не прочь и подкрепиться. Невероятно, но любимое лакомство – круассаны с вишней. Запах горючего его не смущает, а кресло лётчика – лучший лежак. Пока Нурс крепко спит после полёта, его хозяин Андрей Чернышов, делится планами.

Именно он с другими любителями авиации при поддержке местной власти несколько лет назад расчистил заброшенный некогда секретный военный аэродром в Щучине, чтобы развивать авиацию общего назначения, создать школу пилотов и привлекать аэротуристов.

Андрей Чернышов:

Зачем занимать огромные аэропорта со своими службами, особенно в выходные дни, когда можно использовать небольшой аэродром, наделить полномочиями, сделать временную зону таможенного контроля. Это очень хорошая перспектива, я вам скажу, что даже в Европе этого нету. А у нас инициатива эта есть, есть идея, я её вынашиваю уже два года.

От пилотов до механиков – щучинское небо объединило около 30 энтузиастов-авиаторов.