Уроженца Брестской области будут судить за активное участие в акциях протеста в Минске в августе

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного участника августовских беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как следует из материалов дела, в ночь на 11 августа 2020 года 26-летний уроженец Брестской области активно участвовал в уличных протестах на перекрестке минских улиц Сурганова, Куйбышева и Беды. В нетрезвом виде он выкрикивал различные лозунги, в том числе с использованием ненормативной лексики, совершал погромы, выходил на проезжую часть, блокировав тем самым движение транспорта. Кроме того, молодой человек активно призывал окружающих присоединяться к противоправным действиям.

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по Минску:

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Видеозаписи и фотоматериалы, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, отсмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. В ходе расследования изучена личность уроженца Брестской области. Молодой человек ранее не судим и нигде не работает. Кроме этого, при изучении содержимого мобильного телефона установлено, что он являлся подписчиком ряда деструктивных Telegram-каналов.

В ходе допроса молодой человек пояснил, что во время акции он потерял в толпе своего друга. Именно с целью привлечения его внимания обвиняемый взбирался на опору светофора и баррикады, совершал погромы с использованием деревянной палки. По результатам расследования действия обвиняемого квалифицированы как участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении погромов. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.