«Уже давно ждём этого момента». В Гродненском медуниверситете прошло распределение

Новости Беларуси. В Гродненском медицинском университете 18 марта прошло распределение выпускников. По традиции напутствовал студентов министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году университет выпустит более полутысячи молодых специалистов. Они уже не новички в профессии – четверть из них активно работали с COVID-19 в больницах и поликлиниках Гродно. Этот фактор, а также научные достижения и высокие средние баллы в нынешнем году стали решающими при распределении студентов.

Елена Кощиц, студентка Гродненского государственного медицинского университета:

Уже давно ждем этого момента, когда можно будет приступить к работе. Хочется помогать людям.

Юлия Богуш, студентка Гродненского государственного медицинского университета:

Я в основном работала на второй волне COVID. Работа была сложная, но, спасибо большое, было достаточно обеспечения больниц.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы закрываем вопросы укомплектованности кадрами как малых населенных пунктов, так и достаточно крупных городов ускоренного развития. Для гродненского региона, вы помните, это Лида, Островец, крупные центры – Слоним, Волковыск. Конечно же, целый ряд районов небольших, от Вороново до Ивье, скажем так, тоже нуждается в укомплектовании кадрами. Думаю, что сегодня, как и в другие регионы, Гродненский университет в большей степени готовит специалистов для своего региона, для Брестской области. Но идут во все регионы, в том числе в Минск.