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«Уже давно ждём этого момента». В Гродненском медуниверситете прошло распределение

18 марта 2021 21:06
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Новости Беларуси. В Гродненском медицинском университете 18 марта прошло распределение выпускников. По традиции напутствовал студентов министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уже давно ждём этого момента». В Гродненском медуниверситете прошло распределение-1

В 2021 году университет выпустит более полутысячи молодых специалистов. Они уже не новички в профессии – четверть из них активно работали с COVID-19 в больницах и поликлиниках Гродно. Этот фактор, а также научные достижения и высокие средние баллы в нынешнем году стали решающими при распределении студентов.

«Уже давно ждём этого момента». В Гродненском медуниверситете прошло распределение-4

Елена Кощиц, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
Уже давно ждем этого момента, когда можно будет приступить к работе. Хочется помогать людям.

«Уже давно ждём этого момента». В Гродненском медуниверситете прошло распределение-7

Юлия Богуш, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
Я в основном работала на второй волне COVID. Работа была сложная, но, спасибо большое, было достаточно обеспечения больниц.

«Уже давно ждём этого момента». В Гродненском медуниверситете прошло распределение-10

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы закрываем вопросы укомплектованности кадрами как малых населенных пунктов, так и достаточно крупных городов ускоренного развития. Для гродненского региона, вы помните, это Лида, Островец, крупные центры – Слоним, Волковыск. Конечно же, целый ряд районов небольших, от Вороново до Ивье, скажем так, тоже нуждается в укомплектовании кадрами. Думаю, что сегодня, как и в другие регионы, Гродненский университет в большей степени готовит специалистов для своего региона, для Брестской области. Но идут во все регионы, в том числе в Минск.

«Уже давно ждём этого момента». В Гродненском медуниверситете прошло распределение-13

К слову, всем молодым специалистам предоставляются социальные гарантии, надбавка к зарплате, а также варианты решения квартирного вопроса.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Елена Кощиц # Юлия Богуш # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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