«Здесь я увидел настоящее христианство» – пообщались с посетителями церковно-приходского дома в Борисове

Кафедральному собору Воскресения Христова – 150 лет. Это настоящая жемчужина борисовской земли и одна из православных визиток нашей страны. Яркий и выразительный архитектурный ансамбль даже спустя столько десятков лет остается местом притяжения как местных жителей, так и гостей города. Как здесь сохраняют историческое наследие? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Особое внимание в Борисовской епархии уделяют социальному служению. При храме Рождества Христова функционирует церковно-приходской дом. Это настоящий духовно-просветительский центр. Молодежные движения, хор, творчество и даже спорт.

Протоиерей Александр Вербило, настоятель храма Рождества Христова в Борисове:

В 2017 году заложили фундамент будущего здания. Теперь это четырехэтажное здание. Мы сразу планировали, что это должно быть немаленькое здание, и понимали, что каждый этаж будет целевым. По мере строительства стали искать для себя приоритеты, какой жизнью должен быть наполнен приходской дом.

На цокольном уровне расположился социальный центр. Здесь оказывают помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Причем самую разную – кормят, одевают, поддерживают.

Особое внимание здесь – молодежи. Когда весь мир живет в плоскости искусственной реальности, в гаджетах и смартфонах, так важно не забывать про личное общение, встречи, творчество. Ведь многогранная жизнь не должна ограничиваться пространством сети Интернет. На базе дома активно работает воскресная школа «Истоки». И здесь молодые ребята используют телефон, разве что сделать фото на память.

А ребята постарше – участники молодежного отряда. Или, как ласково здесь называют организацию, «молодежка». Изучения священных писаний, познания веры, духовный рост. Это если официально озвучивать задачи объединения. На самом деле здесь атмосфера дружбы и добра. Ребята ездят по экскурсиям, смотрят фильмы и постоянно общаются. Просто и о важном.

Иерей Артемий Щербицкий, клирик храма Рождества Христова в Борисове:

У нас все очень неформально, то есть обычное живое общение. Мы дружим. Христиане должны дружить, уважать друг друга. И мы к этому идем. Среди нас Христос, мы на него ориентируемся. У нас других ориентиров нет. Если мы изучаем Священное Писание, мы его не просто учим, мы Библию начинаем понимать, как она относится к нашей сегодняшней реальности, для решения моих проблем, задач, моего формирования. Если мы смотрим фильм, мы вместе обсуждаем. Нам есть что обсудить. Даже если мы идем кататься на коньках или на велосипедах, в любой поход, все равно среди нас Христос. Это не просто тусовка по интересам. Это все-таки стремление к Богу.

Анна Авсеевич:

Я сюда попала случайно. Это была поездка с «молодежкой» и приходом храма по Беларуси. Там мы познакомились, потом меня позвали сюда. Я пришла и осталась. Классное общение, интересные темы, узнаешь для себя что-то новое постоянно, совершенствуешься в вере. И вообще это самое комфортное общество, где я была.