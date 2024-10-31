Многие священники ведут стримы, с ними можно общаться в соцсетях – епископ о современном православии

Кафедральному собору Воскресения Христова – 150 лет. Это настоящая жемчужина борисовской земли и одна из православных визиток нашей страны. Яркий и выразительный архитектурный ансамбль даже спустя столько десятков лет остается местом притяжения как местных жителей, так и гостей города. Как здесь сохраняют историческое наследие? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Влада Родовская, корреспондент:
Вы очень много внимания уделяете живому общению. Но современное православие сталкивается с современными проблемами. Какие у вас подходы? Может, есть какие-то онлайн-площадки?
Амвросий, епископ Борисовский и Марьиногорский:
Происходит общение со священником через социальные сети. Многие священники ведут свои странички, там происходят стримы, беседы, задаются вопросы. Со священником можно побеседовать, записаться онлайн на встречу или просто узнать о том, чем живет православная церковь у нас. Также действует библейская школа в Крупском благочинии. Можно записаться. Кстати, записываются даже люди из разных стран. Есть даже из Индии, Канады, Европы. Люди, которые хотят изучать православие. Мы даем такую возможность. Есть даже воскресные школы онлайн, где, например, дети в деревнях находятся. Невозможно открыть в каждой деревне воскресную школу. Благодаря онлайн-школе они могут узнать о Боге.
Подробнее в видео.