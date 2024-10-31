Многие священники ведут стримы, с ними можно общаться в соцсетях – епископ о современном православии

Кафедральному собору Воскресения Христова – 150 лет. Это настоящая жемчужина борисовской земли и одна из православных визиток нашей страны. Яркий и выразительный архитектурный ансамбль даже спустя столько десятков лет остается местом притяжения как местных жителей, так и гостей города. Как здесь сохраняют историческое наследие? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Влада Родовская, корреспондент:

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