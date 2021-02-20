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Участники патриотического автопробега: «Мир всегда висит на волоске, поэтому хотя бы морально мы поддержим»

20 февраля 2021 12:15
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Новости Беларуси. Масштабный автопробег «Вместе за Беларусь» продолжает уже полюбившуюся традицию в Бресте. Маршрут включает пять остановок – это знаковые и памятные места города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники патриотического автопробега: «Мир всегда висит на волоске, поэтому хотя бы морально мы поддержим»-1

Накануне Дня защитника Отечества участники чтят память о прошлом и смело смотрят в будущее. Каждый из них – а это люди разных возрастов и профессий – выбирает мир и стабильность, независимость и единство.

Участники патриотического автопробега: «Мир всегда висит на волоске, поэтому хотя бы морально мы поддержим»-4

Общественные организации, предприниматели, жители Бреста и Брестского района собрались целыми семьями – почти две сотни человек.

Участники патриотического автопробега: «Мир всегда висит на волоске, поэтому хотя бы морально мы поддержим»-7

Наталья Ильницкая, организатор автопробега:
Мы очень благодарны нашему Президенту, органам внутренних дел, милиции за то, что они сохранили нашу независимость. Поэтому этот пробег в честь их, в честь защитников Отечества, в честь 23 февраля.  

Участники патриотического автопробега: «Мир всегда висит на волоске, поэтому хотя бы морально мы поддержим»-10

Ирина Леонова, участница автопробега:
Мы решили в преддверии такого замечательного праздника поддержать наши силовые структуры. Потому что мне кажется, что им важна наша поддержка сейчас как никогда, в наше сложное время. Потому что мир всегда висит на волоске, поэтому хотя бы морально мы поддержим, чтобы они видели, сколько людей за них переживают. Потому что во многих семьях есть военнослужащие, которые оберегают наши границы, наше мирное небо.

Участники патриотического автопробега: «Мир всегда висит на волоске, поэтому хотя бы морально мы поддержим»-13

Виталий Бруско, участник автопробега:
Мы хотим показать, что мы за целостность нашего государства, за то, чтобы народ Беларуси был неделим, не делился там на правых, на левых. Соответственно, мы все вместе за целостность.

Участники патриотического автопробега: «Мир всегда висит на волоске, поэтому хотя бы морально мы поддержим»-16

Красочные селфи с национальной символикой и военной техникой, следом – посещение героических мест, Брестской крепости и Парка воинов-интернационалистов. А завершится автопробег в поселке Мухавец на Аллее Памяти. Там участников ждет солдатская каша и теплый чай.

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Ильницкая # Ирина Леонова # Виталий Бруско # Фотофакт

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