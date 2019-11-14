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Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве

14 ноября 2019 20:25
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Новости Беларуси. Первых рожениц принял обновленный Могилевский роддом. После глобальной реконструкции он получил статус перинатального центра третьего уровня, максимально возможного за пределами столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве-1

Кроме современной техники и комфортабельных палат здесь учли и все новомодные тенденции: вертикальные, партнерские и даже роды в джакузи.

Наш корреспондент Ирина Недобоева, к слову, мама двоих детей, задумалась – а не родить ли третьего?

Могилевчанка Виктория Шинкевич стала мамой в третий раз. Старшие дети появились на свет в стенах старого родильного дома. Младшая – уже в новом перинатальном центре.

Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве-3
Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве-4

Виктория Шинкевич, жительница Могилева:
Однозначно, есть контраст. Удобства. Это не один туалет на весь этаж, что очень важно после родов, и не один душ. Есть подогрев в кроватках. Очень удобно: они насытились, им тепленько, посапывают.

Глобальная реконструкция в роддоме началась 6 лет назад. За это время его полностью перестроили и оснастили по последнему слову техники.

Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве-6

Павел Ореховский, главный врач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
Такой родильный дом должен бытькосвенной стимуляцией рождаемости. Женщины не должны бояться рожать, они должны идти сюда с радостью и легкостью. И у нас для этого все есть.

Новейшее оборудование, помещения для вертикальных родов и комфортные палаты. Созданы условия для партнерских родов.

Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве-8

Ирина Недобоева, корреспондент:
Это VIP-палата. Роды здесь ведут по индивидуальной программе. Оборудование – самое новейшее: фетальный монитор, портативный аппарат УЗИ и даже джакузи, что значительно облегчает процесс родов.

Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве-10
Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве-11
Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве-12

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Государство создает все условия для того, чтобы роды были максимально безболезненными, максимально эффективны. И мы боремся за каждую беременность и за каждую детскую жизнь. И это оснащение – яркое подтверждение тому.

Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве-14

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Мы приняли сегодня решение, в соответствии с поручением Президента, разработать проект, пройти экспертизу. И уже в 2020 году заложить фундамент нового медицинского учреждения города Могилева.

Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве-16
Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве-17

Всего же с начала 2019 года на свет появились 3200 маленьких могилевчан. В последнее время рождение третьих детей в семьях перестало быть редкостью.

Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве-19

Галина Оношко, начальник отдела ЗАГС Могилевского горисполкома:
В последние 4 года мальчишек рождается больше, чем девчонок. И общепризнанная фраза о том, что на 9 мальчишек 10 девчат в Могилеве не работает. У нас наоборот: на 10 мальчишек – 9 девчонок.

Могилевской городской больнице уже больше 200 лет. Это старейшее медучреждение страны. Перемены в ближайшее время ожидаются здесь глобальные.

Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве-21
# Учреждения здравоохранения # Ирина Недобоева # Владимир Караник # Леонид Заяц

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