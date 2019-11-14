Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве
Новости Беларуси. Первых рожениц принял обновленный Могилевский роддом. После глобальной реконструкции он получил статус перинатального центра третьего уровня, максимально возможного за пределами столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме современной техники и комфортабельных палат здесь учли и все новомодные тенденции: вертикальные, партнерские и даже роды в джакузи.
Наш корреспондент Ирина Недобоева, к слову, мама двоих детей, задумалась – а не родить ли третьего?
Могилевчанка Виктория Шинкевич стала мамой в третий раз. Старшие дети появились на свет в стенах старого родильного дома. Младшая – уже в новом перинатальном центре.
Виктория Шинкевич, жительница Могилева:
Однозначно, есть контраст. Удобства. Это не один туалет на весь этаж, что очень важно после родов, и не один душ. Есть подогрев в кроватках. Очень удобно: они насытились, им тепленько, посапывают.
Глобальная реконструкция в роддоме началась 6 лет назад. За это время его полностью перестроили и оснастили по последнему слову техники.
Павел Ореховский, главный врач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
Такой родильный дом должен бытькосвенной стимуляцией рождаемости. Женщины не должны бояться рожать, они должны идти сюда с радостью и легкостью. И у нас для этого все есть.
Новейшее оборудование, помещения для вертикальных родов и комфортные палаты. Созданы условия для партнерских родов.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Это VIP-палата. Роды здесь ведут по индивидуальной программе. Оборудование – самое новейшее: фетальный монитор, портативный аппарат УЗИ и даже джакузи, что значительно облегчает процесс родов.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Государство создает все условия для того, чтобы роды были максимально безболезненными, максимально эффективны. И мы боремся за каждую беременность и за каждую детскую жизнь. И это оснащение – яркое подтверждение тому.
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Мы приняли сегодня решение, в соответствии с поручением Президента, разработать проект, пройти экспертизу. И уже в 2020 году заложить фундамент нового медицинского учреждения города Могилева.
Всего же с начала 2019 года на свет появились 3200 маленьких могилевчан. В последнее время рождение третьих детей в семьях перестало быть редкостью.
Галина Оношко, начальник отдела ЗАГС Могилевского горисполкома:
В последние 4 года мальчишек рождается больше, чем девчонок. И общепризнанная фраза о том, что на 9 мальчишек 10 девчат в Могилеве не работает. У нас наоборот: на 10 мальчишек – 9 девчонок.
Могилевской городской больнице уже больше 200 лет. Это старейшее медучреждение страны. Перемены в ближайшее время ожидаются здесь глобальные.