Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве

Новости Беларуси. Первых рожениц принял обновленный Могилевский роддом. После глобальной реконструкции он получил статус перинатального центра третьего уровня, максимально возможного за пределами столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме современной техники и комфортабельных палат здесь учли и все новомодные тенденции: вертикальные, партнерские и даже роды в джакузи. Наш корреспондент Ирина Недобоева, к слову, мама двоих детей, задумалась – а не родить ли третьего? Могилевчанка Виктория Шинкевич стала мамой в третий раз. Старшие дети появились на свет в стенах старого родильного дома. Младшая – уже в новом перинатальном центре.

Виктория Шинкевич, жительница Могилева:

Однозначно, есть контраст. Удобства. Это не один туалет на весь этаж, что очень важно после родов, и не один душ. Есть подогрев в кроватках. Очень удобно: они насытились, им тепленько, посапывают. Глобальная реконструкция в роддоме началась 6 лет назад. За это время его полностью перестроили и оснастили по последнему слову техники.

Павел Ореховский, главный врач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

Такой родильный дом должен бытькосвенной стимуляцией рождаемости. Женщины не должны бояться рожать, они должны идти сюда с радостью и легкостью. И у нас для этого все есть. Новейшее оборудование, помещения для вертикальных родов и комфортные палаты. Созданы условия для партнерских родов.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Это VIP-палата. Роды здесь ведут по индивидуальной программе. Оборудование – самое новейшее: фетальный монитор, портативный аппарат УЗИ и даже джакузи, что значительно облегчает процесс родов.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Государство создает все условия для того, чтобы роды были максимально безболезненными, максимально эффективны. И мы боремся за каждую беременность и за каждую детскую жизнь. И это оснащение – яркое подтверждение тому.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

Мы приняли сегодня решение, в соответствии с поручением Президента, разработать проект, пройти экспертизу. И уже в 2020 году заложить фундамент нового медицинского учреждения города Могилева.

Всего же с начала 2019 года на свет появились 3200 маленьких могилевчан. В последнее время рождение третьих детей в семьях перестало быть редкостью.