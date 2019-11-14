«Людей не боится – подходит смело». У семейства лам в Минском зоопарке родился детёныш

Новости Беларуси. Пополнение в столичном зоопарке. У семейства лам родился детеныш. Маленькая лама уже с удовольствием гуляет по вольеру вместе с родителями: мамой Веснушкой и папой Шуриком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Рыжая малышка оказалась дружелюбной с игривым характером, охотно знакомится с сотрудниками и посетителями зоопарка.
Елена Бодрова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Она сама по себе такая пушистенькая, ласковая, нежная. У нее очень трепетные ноздри. У лам очень тонкое обоняние.
Людей не боится – подходит смело, чувствует покровительство своих родителей.
Дать имя новорожденной пока не решились – ведь ей нет еще и двух недель. Работники зоопарка ждут предложений от посетителей.