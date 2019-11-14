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«Людей не боится – подходит смело». У семейства лам в Минском зоопарке родился детёныш

14 ноября 2019 19:48
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Новости Беларуси. Пополнение в столичном зоопарке. У семейства лам родился детеныш. Маленькая лама уже с удовольствием гуляет по вольеру вместе с родителями: мамой Веснушкой и папой Шуриком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рыжая малышка оказалась дружелюбной с игривым характером, охотно знакомится с сотрудниками и посетителями зоопарка.

«Людей не боится – подходит смело». У семейства лам в Минском зоопарке родился детёныш-1

«Людей не боится – подходит смело». У семейства лам в Минском зоопарке родился детёныш-3

Елена Бодрова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Она сама по себе такая пушистенькая, ласковая, нежная. У нее очень трепетные ноздри. У лам очень тонкое обоняние.

Людей не боится – подходит смело, чувствует покровительство своих родителей.

Дать имя новорожденной пока не решились – ведь ей нет еще и двух недель. Работники зоопарка ждут предложений от посетителей.

«Людей не боится – подходит смело». У семейства лам в Минском зоопарке родился детёныш-6

«Людей не боится – подходит смело». У семейства лам в Минском зоопарке родился детёныш-8

# Зоопарк # общество # Елена Бодрова # Фотофакт

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