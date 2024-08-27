Здесь витает дух истории – рассказываем о самом маленьком городе Беларуси

Мы приехали в самый маленький город Беларуси, Дисну. Хоть обойти его можно всего за полтора часа, если останавливаться возле каждой достопримечательности, здесь с удовольствием можно провести все выходные.
Мы приехали в самый маленький город Беларуси, Дисну. Хоть обойти его можно всего за полтора часа, если останавливаться возле каждой достопримечательности, здесь с удовольствием можно провести все выходные.
Площадь Дисны более 5 километров квадратных, население – около 1400. Город маленький да удаленький. Скромная речушка Дисна впадает в величавую Западную Двину. Речная долина – просто космос, здесь неспешная атмосфера, по-домашнему уютно и витает дух истории. Делаем первую остановку в городском парке, былом Александровском бульваре. Он был заложен во времена Николая I. Сюда завезли более 200 видов древесных и кустарниковых растений. Прогуливаться по вековым аллеям одно удовольствие. Именно здесь началась жизнь города.
Ольга Сморщек, заведующая филиалом «Миорский районный центр детей и молодежи» г. Дисна:
В первых упоминаниях о нашем городе он просто назывался двор Дисна – это XI век. В более позднем периоде – это 1467 год уже поселение. Вообще, история начинается нашего города с этого острова, тогда это был полуостров. Копец-город от слова копать, на котором был построен деревянный замок, который являлся форпостом, оплотом Полоцких земель. Здесь были большие насыпные валы, располагался военный арсенал. Здесь во время набегов спасались жители.
Подробности в видео.