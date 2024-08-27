Здесь витает дух истории – рассказываем о самом маленьком городе Беларуси

Мы приехали в самый маленький город Беларуси, Дисну. Хоть обойти его можно всего за полтора часа, если останавливаться возле каждой достопримечательности, здесь с удовольствием можно провести все выходные.

Площадь Дисны более 5 километров квадратных, население – около 1400. Город маленький да удаленький. Скромная речушка Дисна впадает в величавую Западную Двину. Речная долина – просто космос, здесь неспешная атмосфера, по-домашнему уютно и витает дух истории. Делаем первую остановку в городском парке, былом Александровском бульваре. Он был заложен во времена Николая I. Сюда завезли более 200 видов древесных и кустарниковых растений. Прогуливаться по вековым аллеям одно удовольствие. Именно здесь началась жизнь города.