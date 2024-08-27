Прямой эфир

Здесь витает дух истории – рассказываем о самом маленьком городе Беларуси

27 августа 2024 20:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мы приехали в самый маленький город Беларуси, Дисну. Хоть обойти его можно всего за полтора часа, если останавливаться возле каждой достопримечательности, здесь с удовольствием можно провести все выходные.

Здесь витает дух истории – рассказываем о самом маленьком городе Беларуси-2

Площадь Дисны более 5 километров квадратных, население – около 1400. Город маленький да удаленький. Скромная речушка Дисна впадает в величавую Западную Двину. Речная долина – просто космос, здесь неспешная атмосфера, по-домашнему уютно и витает дух истории. Делаем первую остановку в городском парке, былом Александровском бульваре. Он был заложен во времена Николая I. Сюда завезли более 200 видов древесных и кустарниковых растений. Прогуливаться по вековым аллеям одно удовольствие. Именно здесь началась жизнь города.

Здесь витает дух истории – рассказываем о самом маленьком городе Беларуси-4

Ольга Сморщек, заведующая филиалом «Миорский районный центр детей и молодежи» г. Дисна:
В первых упоминаниях о нашем городе он просто назывался двор Дисна – это XI век. В более позднем периоде – это 1467 год уже поселение. Вообще, история начинается нашего города с этого острова, тогда это был полуостров. Копец-город от слова копать, на котором был построен деревянный замок, который являлся форпостом, оплотом Полоцких земель. Здесь были большие насыпные валы, располагался военный арсенал. Здесь во время набегов спасались жители.

Подробности в видео.

# История # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: независимость – очень дорогая штука, но мы должны сохранить эти земли для наших детей
27 августа 2024 19:13

Лукашенко: независимость – очень дорогая штука, но мы должны сохранить эти земли для наших детей

Сотрудники МЧС проводят акцию «В центре внимания – дети!» в Минской области
27 августа 2024 18:40

Сотрудники МЧС проводят акцию «В центре внимания – дети!» в Минской области

В Минске проходит мониторинг неиспользуемых территорий и объектов
27 августа 2024 18:38

В Минске проходит мониторинг неиспользуемых территорий и объектов